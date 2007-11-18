افزایش شمار سربازان آمریکایی فراری از جنگ عراق / فرار 3301 نفر در یکسال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه اشپیگل با بیان این مطلب نوشت : بر اساس ارزیابیها حدود 20 سرباز آمریکایی فراری از جنگ عراق از کانادا درخواست پناهندگی کرده اند و حدود 200 سرباز دیگر نیز به صورت غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند.

براساس این گزارش، این آمار تعداد کمی از سربازان فراری آمریکایی است که برای نجات از جنگ عراق به کشورهای مختلف اروپایی پناهنده می شوند.

اشپیگل در ادامه افزود : بر اساس گزارش" آرمی تایمز" آمریکا، در سال 2007 شمار سربازان آمریکایی فراری از جنگ عراق افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس آمارها حدود 4698 نیروی آمریکایی در سالهای گذشته از جنگ عراق فرار کرده اند که 3301 نفر آنها مربوط به سال گذشته است که این بیشترین آمار فرار از سال 2001 است.

بر اساس این گزارش از سال 2003 آمار سربازان فراری از جنگ عراق حدود هشتاد درصد افزایش یافته و همچنان نیز در حال افزایش است.

به نوشته اشپیگل، در قسمتی از این گزارش آمده است : با وجود اینکه برای سربازان آمریکایی فراری مجازات های سنگینی در نظر گرفته می شود اما فشار جنگ در عراق بسیاری از سربازان را مجبور به فرار از خدمت می کند.