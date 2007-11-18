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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۳۲

سومین اجلاس سران اوپک پایان یافت

سومین اجلاس سران اوپک پایان یافت

سومین اجلاس سران کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) دقایقی پیش در ریاض به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریاض سومین اجلاس کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) که از دیروز به مدت دو روز در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد با قرائت بیانیه ای مشترک که به امضای روسا و مقامات عالیرتبه کشورهای حاضر در این اجلاس رسید ، به کار خود پایان داد.

در این اجلاس کشور ونزوئلا که ریاست دومین اجلاس اوپک را بر عهده داشت ریاست این اجلاس را رسما به ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی واگذار کرد.

در سومین اجلاس کشورهای صادر کننده نفت مقامات عالیرتبه حاضر در نشستی  پشت درهای بسته و بدون حضور هیئت های همراه و همچنین خبرنگاران به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران نیز در سخنانی به بیان دیدگاههای ایران در خصوص موضوع نفت پرداخت و 11 پیشنهاد به سران اوپک ارائه کرد . 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به این اجلاس ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان قرار است تا دقایقی دیگر در کنفرانسی خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ گوید .

 

کد مطلب 588866

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