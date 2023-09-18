۲۳ هزار دانش آموز نیازمند کردستانی چشم به راه کمک خیرین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در سنندج اظهار داشت: امسال نیز همچون سنوات گذشته شاهد برپایی پایگاه‌های ثابت و سیار برای جمع آوری کمک‌های مردمی برای دانش آموزان نیازمند هستیم.

وی افزود: در جشن عاطفه‌های امسال ۱۲۰ پایگاه ثابت و سیار آماده جمع آوری کمک‌های خیرین خواهند بود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان خاطر نشان کرد: هم اکنون ۲۳ هزار دانش آموز نیازمند کردستانی تحت پوشش این نهاد بوده و در جشن عاطفه‌ها پایگاه‌های ما آماده جمع‌های کمک‌های مردمی هستند.

وی افزود: این تعداد دانش آموز نیازمند حدود هشت درصد جمعیت دانش‌آموزی استان را شامل می‌شود و بدون شک برای کمک به این دانش آموزان نیازمند یاری خیرین هستیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان اعلام کرد: جشن عاطفه‌ها امسال در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور در میادین اصلی شهرها، ۳۱ شهریور در مصلی‌های نماز جمعه و روز چهارم مهر ماه در سطح مدارس برگزار می‌شود.

طوسی اعلام کرد: سال گذشته کردستانی‌های خیراندیش ۶ میلیارد تومان از طریق جشن عاطفه‌ها به دانش آموزان نیازمند استان کمک کردند و امیدواریم امسال شاهد افزایش این کمک‌ها باشیم.