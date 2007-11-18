گرامیداشت «دهداری» در بازی صنعت نفت آبادان برابر پرسپولیس

به گزارش خبرنگارمهر، دیدار دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در شب پانزدهمین سالگرد ولادت مرحوم «پرویز دهداری» برگزار می‌شود. به همین دلیل مسئولین باشگاه پرسپولیس برنامه ویژه ای برای این دیدار دارند.

برپایه این گزارش، مرحوم «پرویز دهداری» اولین سرمربی تاریخ فوتبال پرسپولیس بود که در سالهای 46 تا 48، از بزرگان تاریخ فوتبال ملی ایران و شهرستان آبادان بود. وی حتی زمانی در تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به عنوان سرپرست فعالیت می‌کرد و در سال 1371 دارفانی را وداع گفت.

البته به نظر می رسد هر دو تیم فوتبال پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان به نوعی روز پنجشنبه به یاد شادروان زنده یاد «پرویز دهداری» به میدان خواهند رفت.