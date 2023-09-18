توقیف نیسان وانت حامل مواد اولیه پلیمری قاچاق در اشتهارد

سرهنگ علی عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در حین گشت زنی در شهرک صنعتی اشتهارد به یک دستگاه نیسان وانت حامل بار مظنون و برای بررسی بیشتر این خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از این خودرو، تعداد ۱۰۰ کیسه ۲۵ کیلوگرمی به میزان ۲ و نیم تن مواد اولیه پلیمری خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی اشتهارد از دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد و گفت: متهمان پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.