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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

فرمانده انتظامی اشتهارد خبر داد؛

توقیف نیسان وانت حامل مواد اولیه پلیمری قاچاق در اشتهارد

توقیف نیسان وانت حامل مواد اولیه پلیمری قاچاق در اشتهارد

اشتهارد- فرمانده انتظامی اشتهارد از توقیف یک دستگاه نیسان حامل ۱۰۰ کیسه ۲۵ کیلوگرمی مواد اولیه پلیمری قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در حین گشت زنی در شهرک صنعتی اشتهارد به یک دستگاه نیسان وانت حامل بار مظنون و برای بررسی بیشتر این خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از این خودرو، تعداد ۱۰۰ کیسه ۲۵ کیلوگرمی به میزان ۲ و نیم تن مواد اولیه پلیمری خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی اشتهارد از دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد و گفت: متهمان پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کد مطلب 5888697

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