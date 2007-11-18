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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۹:۰۵

رئیس سازمان بهزیستی:

اعتبارات پیشگیری بهزیستی ‪۱۱۴‬ درصد افزایش یافته است

اعتبارات پیشگیری بهزیستی ‪۱۱۴‬ درصد افزایش یافته است

یاسوج - خبرگزاری مهر: مهدی فقیه پیشگیری از معلولیت‌ها را یکی از دو رسالت اصلی سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت: درهمین راستا اعتبارات پیشگیری نسبت به سال ‪ ۸۴‬ بالغ بر ‪۱۱۴‬ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، ابوالحسن فقیه بعد ازظهر امروز در جمع خبرنگاران در این شهر اظهار داشت: سازمان بهزیستی کشور طرحهای پیشگیری از تنبلی چشم، کاهش شنوایی و عقب ماندگی ذهنی را برای پیشگیری از معلولیت ها اجرا می نماید.

فقیه اضافه کرد: طرح پیشگیری از تنبلی چشم که طی ۱۰سال گذشته برای کودکان سه تا شش ساله اجرا می شد، از امسال برای کودکان شش ماه تا سه ساله نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به خرید 120دستگاه شنوایی سنجی و توزیع آنها در استانها، افزود: طرح پیشگیری از کاهش شنوایی در سال‌جاری ‪20‬ درصد و در سال آینده ۵۰درصد از نوزادان را پوشش می دهد.

فقیه یادآور شد: طرح پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی ناشی از کم کاری غده تیروئید به صورت ملی در سطح بیمارستان‌های کشور انجام می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه سرانه در نظر گرفته شده برای نگهداری معلولین در منزل برای هر ماه ۴۵۰هزار ریال تعیین شده است، عنوان کرد: براساس سیاست‌های جدید سازمان بهزیستی‌کشور، فقط معلولان نیازمند در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند و سایر معلولین در منازل نگهداری می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: برای نگهداری معلولین در منازل، امکانات و یارانه لازم به خانواده‌های آنها ارائه می‌شود.

فقیه خاطرنشان کرد: نگهداری سالمندان در خانه نیز از برنامه های سازمان بهزیستی است که از سال جاری آغاز شده است.

وی در ادامه بیان داشت: جمعیت هدف سازمان بهزیستی کشور برای ارائه مستمری حدود یک میلیون و۵۰۰هزار نفر است و حداقل ۴۰۰میلیارد ریال برای سرانه یکساله این مستمری بگیران پرداخت می‌شود.

کد مطلب 588871

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