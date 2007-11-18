اعتبارات پیشگیری بهزیستی ‪۱۱۴‬ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، ابوالحسن فقیه بعد ازظهر امروز در جمع خبرنگاران در این شهر اظهار داشت : سازمان بهزیستی کشور طرحهای پیشگیری از تنبلی چشم، کاهش شنوایی و عقب ماندگی ذهنی را برای پیشگیری از معلولیت ها اجرا می نماید.

فقیه اضافه کرد: طرح پیشگیری از تنبلی چشم که طی ۱۰ ‬ سال گذشته برای کودکان سه تا شش ساله اجرا می شد، از امسال برای کودکان شش ماه تا سه ساله نیز آغاز شده است .

وی با اشاره به خرید 120دستگاه شنوایی سنجی و توزیع آنها در استانها، افزود: طرح پیشگیری از کاهش شنوایی در سال‌جاری ‪20‬ درصد و در سال آینده ‪ ۵۰ ‬ درصد از نوزادان را پوشش می دهد .

فقیه یادآور شد: طرح پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی ناشی از کم کاری غده تیروئید به صورت ملی در سطح بیمارستان‌های کشور انجام می‌شود .

وی همچنین با بیان اینکه سرانه در نظر گرفته شده برای نگهداری معلولین در منزل برای هر ماه ‪ ۴۵۰ ‬ هزار ریال تعیین شده است، عنوان کرد: براساس سیاست‌های جدید سازمان بهزیستی‌کشور، فقط معلولان نیازمند در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند و سایر معلولین در منازل نگهداری می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: برای نگهداری معلولین در منازل، امکانات و یارانه لازم به خانواده‌های آنها ارائه می‌شود .

فقیه خاطرنشان کرد: نگهداری سالمندان در خانه نیز از برنامه های سازمان بهزیستی است که از سال جاری آغاز شده است .