به گزارش خبرنگار مهر، نوبخت اژدری بعدازظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز اردبیل با اشاره به اینکه رسانه‌ها نقش کلیدی در اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها و الگوی کشت در استان دارند، اظهار کرد: در اجرای طرح الگوی کشت نیازمند همکاری تمام دستگاه‌های ذیربط هستیم و قطعاً همکاری صدا و سیما با سازمان جهاد کشاورزی می‌تواند بستر لازم برای اجرای موفقیت آمیز این طرح را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی موجود در اردبیل اجرای طرح الگوی کشت یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی است که هدف از اجرای الگوی کشت فرصت پرداختن به توسعه پایدار و امنیت غذایی است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه با اجرای الگوی کشت بهینه اثرات سو خشکسالی به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد، گفت: این طرح سبب حفظ منابع طبیعی می‌شود که در این راستا مشارکت با اصحاب رسانه و در رأس آن صدا و سیمای مرکز اردبیل راه رسیدن به الگوی کشت بهینه را هموار می‌سازد.

اژدری در ادامه با اشاره به اجرای سال سوم طرح جهش تولید دیمزار در استان اردبیل افزود: جهش تولید در دیمزارهای استان باید با جدیت دنبال شود.

وی تصریح کرد: افزایش تولید، تأمین امنیت غذایی، افزایش درآمد کشاورزان و استفاده از آب سبز مهمترین اهداف طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور است که مقام معظم رهبری در این خصوص تأکیدات فراوانی داشتند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی گفت: طرح کشت قراردادی نیز یکی از طرح‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی در راستای رشد و بالندگی بخش کشاورزی است که بهترین شیوه برای کشاورزان کشت قراردادی است چرا که سبب پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌های تولید و بازار فروش خواهد شد.