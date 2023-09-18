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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۳۱

سرپرست جهاد کشاورزی اردبیل:

الگوی بهینه کشت اثرات سوء خشکسالی را کاهش می‌دهد

الگوی بهینه کشت اثرات سوء خشکسالی را کاهش می‌دهد

اردبیل- سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: اصلاح و رعایت الگوی کشت بهینه اثرات سو خشکسالی را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوبخت اژدری بعدازظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز اردبیل با اشاره به اینکه رسانه‌ها نقش کلیدی در اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها و الگوی کشت در استان دارند، اظهار کرد: در اجرای طرح الگوی کشت نیازمند همکاری تمام دستگاه‌های ذیربط هستیم و قطعاً همکاری صدا و سیما با سازمان جهاد کشاورزی می‌تواند بستر لازم برای اجرای موفقیت آمیز این طرح را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی موجود در اردبیل اجرای طرح الگوی کشت یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی است که هدف از اجرای الگوی کشت فرصت پرداختن به توسعه پایدار و امنیت غذایی است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه با اجرای الگوی کشت بهینه اثرات سو خشکسالی به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد، گفت: این طرح سبب حفظ منابع طبیعی می‌شود که در این راستا مشارکت با اصحاب رسانه و در رأس آن صدا و سیمای مرکز اردبیل راه رسیدن به الگوی کشت بهینه را هموار می‌سازد.

اژدری در ادامه با اشاره به اجرای سال سوم طرح جهش تولید دیمزار در استان اردبیل افزود: جهش تولید در دیمزارهای استان باید با جدیت دنبال شود.

وی تصریح کرد: افزایش تولید، تأمین امنیت غذایی، افزایش درآمد کشاورزان و استفاده از آب سبز مهمترین اهداف طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور است که مقام معظم رهبری در این خصوص تأکیدات فراوانی داشتند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی گفت: طرح کشت قراردادی نیز یکی از طرح‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی در راستای رشد و بالندگی بخش کشاورزی است که بهترین شیوه برای کشاورزان کشت قراردادی است چرا که سبب پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌های تولید و بازار فروش خواهد شد.

کد مطلب 5888721

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