شناسایی انبار قاچاق تجهیزات دندانپزشکی در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا اخبار و اطلاعاتی در خصوص وجود کالای قاچاق در خیابان فداییان اسلام شهرری، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران عملیات کلانتری ۱۶۷ دولت آباد قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ری افزود: برابر اخبار واصله و رصدهای اطلاعاتی مبنی بر وجود انبار کالای قاچاق و تعقیب و مراقبت و بررسی میدانی با هماهنگی مقام قضائی، یک انبار تجهیزات دندانپزشکی مورد بازرسی قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از انبار بیش از ۲۰ هزار قلم لوازم تجهیزات دندانپزشکی کشف و یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ طرهانی در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش لوازم دندانپزشکی را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق یکی از اولویت‌های کاری و مأموریتی پلیس بوده و شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.



