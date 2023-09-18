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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

سرهنگ طرهانی خبر داد

شناسایی انبار قاچاق تجهیزات دندانپزشکی در جنوب تهران

شناسایی انبار قاچاق تجهیزات دندانپزشکی در جنوب تهران

فرمانده انتظامی شهرستان ری از شناسایی انبار قاچاق تجهیزات دندان پزشکی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در خیابان فدائیان اسلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا اخبار و اطلاعاتی در خصوص وجود کالای قاچاق در خیابان فداییان اسلام شهرری، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران عملیات کلانتری ۱۶۷ دولت آباد قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ری افزود: برابر اخبار واصله و رصدهای اطلاعاتی مبنی بر وجود انبار کالای قاچاق و تعقیب و مراقبت و بررسی میدانی با هماهنگی مقام قضائی، یک انبار تجهیزات دندانپزشکی مورد بازرسی قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از انبار بیش از ۲۰ هزار قلم لوازم تجهیزات دندانپزشکی کشف و یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ طرهانی در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش لوازم دندانپزشکی را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق یکی از اولویت‌های کاری و مأموریتی پلیس بوده و شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5888755

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