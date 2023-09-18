  1. استانها
  2. البرز
۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ خبر داد؛

سقوط از ارتفاع کارگر ساختمانی در هشتگرد

سقوط از ارتفاع کارگر ساختمانی در هشتگرد

ساوجبلاغ- فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ از فوت یک کارگر ساختمانی ۱۸ ساله به دلیل سقوط از ارتفاع در حین کار کردن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سلیمانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فوت یک کارگر ساختمانی در حین کار کردن در یک ساختمان نیمه کاره در هشتگرد، بلافاصله عوامل کلانتری ۱۱ مرکزی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور عوامل کلانتری در محل حادثه مشخص شد که یک کارگر ساختمانی ۱۸ ساله در حین کار کردن به دلیل بی‌احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی از ارتفاع سقوط کرده و به علت شدت صدمات وارده در دم فوت کرده است.

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ اضافه کرد: در این خصوص توسط عوامل انتظامی پرونده تشکیل و برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال شد.

کد مطلب 5888776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها