سقوط از ارتفاع کارگر ساختمانی در هشتگرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سلیمانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فوت یک کارگر ساختمانی در حین کار کردن در یک ساختمان نیمه کاره در هشتگرد، بلافاصله عوامل کلانتری ۱۱ مرکزی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور عوامل کلانتری در محل حادثه مشخص شد که یک کارگر ساختمانی ۱۸ ساله در حین کار کردن به دلیل بی‌احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی از ارتفاع سقوط کرده و به علت شدت صدمات وارده در دم فوت کرده است.

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ اضافه کرد: در این خصوص توسط عوامل انتظامی پرونده تشکیل و برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال شد.