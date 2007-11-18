سران اوپک بیانیه مشترک صادر کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریاض، روسای جمهور و مقامات عالیرتبه کشورهای عضو اوپک پس از دو روز کاری و همچنین بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مختلف نفتی بیانیه ای مشترک را به امضا رساندند.



اعضای اوپک ، در این بیانیه بر ثبات بازار انرژی در جهان و همچنین استفاده درست آن برای مردم کشورهای عضو و همچنین حفظ محیط زیست تاکید کرده اند.



در این بیانیه با تاکید بر اهمیت تامین انرژی سودمند در عرصه بین الملل آمده است : از جمله مواردی که از این انرژی سودمند استفاده می شود برای توسعه کشورهای عضو اوپک است و تاکید می شود که کشورهای عضو می بایست از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در مسیر پیشرفت و آبادانی شان استفاده می کنند.



سران کشورهای عمده تولید و صادر کننده نفت ( اوپک ) در بیانیه شان با اشاره به جهانی سازی اعلام کردند که جهانی سازی تنها به نابرابریهای اجتماعی دامن می زند اما سازمان اوپک در مواجهه با جهانی سازی ، موضع خود را پی گیری می کند .



بیانیه نشست سوم سران اوپک در عین حال تاکید دارد که این سازمان نفتی از همه آژانس ها بین المللی و کشورهای خارج از اوپک دعوت می کند تا علیه خواسته هائی که می تواند میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایجاد تشویش کند بایستد .



سران اوپک در پایان بر نقش ویژه و پررنگ اوپک در عرصه های مختلف تاکید ورزیدند.رئیس جمهوری اسلامی ایران در آخرین برنامه خود پیش از ترک ریاض در نشستی خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.



در پایان این اجلاس دبیر کل اوپک به قرائت بیانیه مشترک و همچنین گزارشی از عملکرد دو روز کاری سران کشورهای صادر کننده نفت (اوپک ) پرداخت.