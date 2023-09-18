به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز دوشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی استان گفت: قرار است شورای اطلاع رسانی دولت به ریاست فرمانداران و با دبیری مدیران ارشاد، عضویت مدیران ذیربط و جمعی از اصحاب رسانه در سطح شهرستانها تشکیل شود و امیدواریم با این کار ارتباط خوبی بین مسؤولان شهرستانی و رسانهها شکل بگیرد.
وی اطلاع رسانی درست به مردم را یکی از وظایف دستگاهها دانست و بیان کرد: باید مردم را از اقدامات و خدمات دولت مطلع کرد و کوتاهی در این خصوص پذیرفتنی نیست.
ضرورت مدیریت ترافیک ایام بازگشایی مدارس
استاندار خوزستان با اشاره به فرا رسیدن فصل مدارس و دانشگاهها و ضرورت مدیریت ترافیکی در این ایام افزود: معمولاً ۲ و سه روز اول مدارس به دلیل شلوغی در شهر، شاهد ترافیک سنگین خواهیم بود لذا از مردم به خصوص بازاریها تقاضا دارم که صبوری کرده و وقت خود را تنظیم کنند.
حسینی محراب گفت: با توجه به احتمال برخی ناهماهنگی سرویس ایاب و ذهاب مدارس در روزهای ابتدایی سال تحصیلی، توصیه میشود خانوادهها در این ایام برای جابجایی دانش آموزان اقدام کنند.
وی همچنین در بخش دیگری از این نشست ضمن تبریک به دانشجویان تازه وارد به دانشگاهها عنوان کرد: از تلاش همه دانش آموزان و دانشجویانی که به کسب علمآموزی میپردازند تا در توسعه و آبادانی کشور و استان تأثیرگذار باشند؛ قدردانی میکنم.
نظر شما