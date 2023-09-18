پیگیری تلفنی معاون اول رئیس جمهور از مناطق سیل زده استان گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارش‌های بی سابقه و وقوع سیل در شهرستان آستارا و مناطق همجوار، معاون اول رئیس جمهور در تماسی تلفنی با استاندار گیلان آخرین وضعیت مناطق سیل زده را جویا شد و بر امدادرسانی سریع به حادثه دیدگان تاکید کرد.

دکتر محمد مخبر در این ارتباط تلفنی آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی استان را برای رسیدگی به وضعیت مناطق در معرض سیل خواستار شد و از پشتیبانی لازم توسط استان‌های مجاور در صورت نیاز خبر داد.

معاون اول رئیس جمهور پیشگیری از ایجاد تلفات انسانی را ضروری برشمرد و تاکید کرد خسارات مالی و فیزیکی پس از گزارش و برآورد توسط دستگاه‌های مرتبط دولتی جبران می‌شود.

اسدالله عباسی استاندار گیلان نیز در این ارتباط تلفنی گزارشی از آخرین وضعیت مناطق سیل زده و نحوه امدادرسانی به حادثه دیدگان ارائه داد.