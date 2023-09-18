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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۴۱

در تماس با استاندار گیلان انجام شد؛

پیگیری تلفنی معاون اول رئیس جمهور از مناطق سیل زده استان گیلان

پیگیری تلفنی معاون اول رئیس جمهور از مناطق سیل زده استان گیلان

در پی بارش‌های بی سابقه و وقوع سیل در شهرستان آستارا و مناطق همجوار، معاون اول رئیس جمهور در تماسی تلفنی با استاندار گیلان آخرین وضعیت مناطق سیل زده را جویا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارش‌های بی سابقه و وقوع سیل در شهرستان آستارا و مناطق همجوار، معاون اول رئیس جمهور در تماسی تلفنی با استاندار گیلان آخرین وضعیت مناطق سیل زده را جویا شد و بر امدادرسانی سریع به حادثه دیدگان تاکید کرد.

دکتر محمد مخبر در این ارتباط تلفنی آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی استان را برای رسیدگی به وضعیت مناطق در معرض سیل خواستار شد و از پشتیبانی لازم توسط استان‌های مجاور در صورت نیاز خبر داد.
معاون اول رئیس جمهور پیشگیری از ایجاد تلفات انسانی را ضروری برشمرد و تاکید کرد خسارات مالی و فیزیکی پس از گزارش و برآورد توسط دستگاه‌های مرتبط دولتی جبران می‌شود.
اسدالله عباسی استاندار گیلان نیز در این ارتباط تلفنی گزارشی از آخرین وضعیت مناطق سیل زده و نحوه امدادرسانی به حادثه دیدگان ارائه داد.

کد مطلب 5888935

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