ارزشهای دفاع مقدس در جامعه نهادینه شود/ برگزاری ۲۷۰۰ برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل وحیدی عصر دوشنبه در نشست خبری افزود: هفته دفاع مقدس امسال دو هزار و ۷۵۰ برنامه در قالب ۴۳ عنوان در استان اجرا می‌شود که برگزاری ۱۰۰ یادواره شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی و نمایشگاه در ۴۵ غرفه، پیاده سازی عملیات دفاع مقدس، گرامیداشت شهدای نیروی هوایی، تجلیل از سربازان نمونه توسط نیروهای مسلح استان و غبارروبی مزار شهدا بخشی از برنامه‌های گرامیداشت این هفته در استان است.

دبیر ستاد گرامیداشت چهل و سومین سالگرد هفته دفاع مقدس استان با بیان اینکه دفاع مقدس اوج اقتدار، عزت و ایثارگری ملت ایران است، افزود: دفاع مقدس در طول ۴۳ سال انقلاب، همانند ستاره‌ای درخشان است که باید در این فرصت، عیار و تراز رزمندگان تبیین شود.

وی با تاکید بر اینکه جامعه امروز نیاز دارد تا الگوهای دست یافتنی دوران دفاع مقدس به جوانان معرفی شود، گفت: دوران ۸ سال دفاع مقدس دوران افتخار آفرینی است که باید این دوران بدون تحریف و اغراق تبیین شود.

وحیدی گفت: تبیین قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور در دوران دفاع مقدس ضروری است.

وی با اشاره به روز شمار هفته دفاع مقدس بیان کرد: روز ۲۹ شهریور ماه از پیشکسوتان ایثار و شهادت به تعداد ۱۰۴۳ تجلیل و در اولین روز این هفته برنامه میثاق باشهدا برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی غربی ۲۷۵ فرمانده شهید تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده‌است بیان کرد: روز ۳۱ شهریور نیز روز رژه نیروهای مسلح استان است و این نیروها در رژه حضور می‌یابند.

وی با اشاره به اینکه تجلیل از دستگاه‌های فعال در حوزه پدافند غیر عامل و مراسم تجلیل از پیشکسوتان ستادهای پشتیبانی جنگ و جهاد زمان دوران دفاع مقدس هم اجرا می‌شود گفت: این استان پنج هزار جهادگر پیشکسوت دارد.

سردار وحیدی با اشاره به اهمیت تبیین اظهار کرد: فرماندهان استانی در برنامه‌های رسانه‌ای حضور یافته و به تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و جایگاه عالمانه رهبری خواهند پرداخت.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دوران دفاع مقدس آذربایجان غربی اظهار کرد: یادواره خلبان شهیدحیدری نیز در شهرستان مهاباد در طول این هفته برگزار می‌شود.