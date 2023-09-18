۴۰ جایگاه سوخت CNG لرستان در زمینه استانداردسازی اخطار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در اداره کل استاندارد لرستان برگزار شد، ۴۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور مدیرکل استاندارد لرستان، دادستان مرکز استان، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، واحدهای خدماتی مربوطه و کارشناسان اداره کل برگزار شد، موارد مربوط به ۴۰ جایگاه سوخت CNG که نسبت به استانداردسازی به موقع همکاری نکرده بودند و همچنین ۲ واحد تولیدی صنایع غذایی که در خصوص نقص بحرانی نشانه گذاری اقدامات لازم را انجام نداده بودند، بررسی شد.

در این جلسه با توجه به اظهارات نمایندگان واحدهای خدماتی و بررسی مستندات، اعضای کمیسیون نظرات خود را اعلام کردند.

بنابراین گزارش، برای هر ۴۲ پرونده اخطار کتبی و تعیین مهلت ده روزه جهت رفع نقص صادر شد و دادستان مرکز استان اعلام کرد پس از اتمام زمان مهلت در صورت عدم رفع نقص، بایستی واحد خدماتی مورد نظر پلمب شود.

بنابراین گزارش، کمیسیون ماده ۴۲ با ترکیب اعضای مشخص شده در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضائی ذیصلاح ارجاع می‌دهد.

همچنین در سایر موارد، مصوبات کمیسیون شامل تذکر و اخطار، اخذ تعهد، جریمه متناسب با تخلف، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش فرآورده‌های توقیفی، امحای کالا و تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی است.