اعضای هیئت منصفه خانه مطبوعات هرمزگان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان امروز در حاشیه این جلسه به مهر افزود: دادگاه مطبوعات به عنوانی یکی از دادگاه های بسیار حساس محسوب می شود که رسیدگی به پرونده های مطبوعات از حساسیت ویژه ای برخوردار است و جلسات این دادگاه باید با حضور هیئت منصفه برگزار گردد.

علی علیا تاکید کرد: بر اساس قانون مطبوعات اعضای هئیت منصفه دادگاه مطبوعات بایستی از اقشار مختلف جامعه از قبیل روحانیون، اساتید دانشگاه پزشکان، مهندسان، نویسندگان،روزنامه نگاران، بسیجیان،وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ، بازاریان و اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان و هنرمندان انتخاب شوند.

وی افزود: اعضای هئیت منصفه دادگاه مطبوعات در تهران 21 نفرهستند و در مراکز استان‌ها 14 نفر که برای رسمیت پیدا کردن جلسات دادگاه مطبوعات باید حداقل هفت نفر از آنان در جلسات دادگاه حضور یابند و اگر تعداد اعضای هئیت منصفه در دادگاه به حد نصاب نرسد رئیس دادگاه می تواند آنها را عزل نماید.

علیا افزود: مسئولیت رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بر عهده دادگاه کیفری استان است که به عنوان دادگاه عالی استان با پنج عضو، یک رئیس و چهار نفر مستشار تشکیل می شود.

محمد حسین فروزان نژاد، علی غلامی، مهدی عراقی زاده، احمد سایبانی، علیرضا درویش نژاد، عبدالله جان افزا، مهدی مهدی پناه، محمد رضا صدری راد، محمود فلاحتی، محمد عبادی زاده، شیرزاد عزتی، مستعلی امیری و علی رضایی به عنوان اعضای اصلی هئیت منصفه دادگاه مطبوعات و نقوی،عبدالکریم حجازی، احمد درویشی، عبدالصاحب ارجمند، احمد حبیبی،علی نظری،علی عوض پور، مجتبی جعفری، خانم تهرانی،عبدالمحمد حزنی، انوشیروان پیشدار، دریانوس، ابوطالب جوادی و ابراهیم غلامی نیز به عنوان اعضاء علی‌البدل انتخاب شدند.

در این انتخاب رئیس کل دادگستری هرمزگان، مدیر کل فرهنگ ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس شورای شهر بندرعباس و نماینده ولی فقیه حضور داشتند.