جان گرفتن ۸ پروژه کتابخانه ای با نگاه ویژه رئیس جمهور

محمود حاجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نگاه ویژه رئیس جمهور و پیگیریهای استاندار خراسان جنوبی از محل اعتبارات سفر مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال به ۸ پروژههای در حال ساخت کتابخانه های عمومی استان اختصاص یافت.
مدیرکل نهاد کتابخانه های خراسان جنوبی افزود: با این اعتبار پروژههای اولویت دار استان به اتمام خواهد رسید.
حاجی بیان کرد: پیش بینی میشود با تزریق این اعتبارات تا پایان سال ۱۴۰۳ تمام این ۸ پروژه با مساحت ۵۶۳۵ متر مربع افتتاح میشود.
وی ادامه داد: برای این پروژهها تا کنون ۸۶ میلیارد ریال هزینه شده که به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل نهاد کتابخانه های خراسان جنوبی یادآور شد: در صورت تکمیل شده جمعیت بالغ بر ۳۱۴ هزار نفر در هفت شهرستان استان از خدمات کتابخانه عمومی بهره مندی بیشتری خواهند داشت.
نظر شما