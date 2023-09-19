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۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۸:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

جان گرفتن ۸ پروژه کتابخانه ای با نگاه ویژه رئیس جمهور

جان گرفتن ۸ پروژه کتابخانه ای با نگاه ویژه رئیس جمهور

بیرجند- مدیرکل نهاد کتابخانه های خراسان جنوبی گفت: با تصویب ۳۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبار سفر رئیس جمهور ۸ پروژه کتابخانه ای در حال ساخت استان جان تازه ای گرفت.

محمود حاجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نگاه ویژه رئیس جمهور و پیگیری‌های استاندار خراسان جنوبی از محل اعتبارات سفر مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال به ۸ پروژه‌های در حال ساخت کتابخانه های عمومی استان اختصاص یافت.

مدیرکل نهاد کتابخانه های خراسان جنوبی افزود: با این اعتبار پروژه‌های اولویت دار استان به اتمام خواهد رسید.

حاجی بیان کرد: پیش بینی می‌شود با تزریق این اعتبارات تا پایان سال ۱۴۰۳ تمام این ۸ پروژه با مساحت ۵۶۳۵ متر مربع افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: برای این پروژه‌ها تا کنون ۸۶ میلیارد ریال هزینه شده که به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های خراسان جنوبی یادآور شد: در صورت تکمیل شده جمعیت بالغ بر ۳۱۴ هزار نفر در هفت شهرستان استان از خدمات کتابخانه عمومی بهره مندی بیشتری خواهند داشت.

کد مطلب 5889044

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