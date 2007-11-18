ابومازن به نشستهای بیهوده خود با رژیم اسرائیل پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "احمد بحر" نایب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین و رئیس فراکسیون نمایندگان جنبش حماس در نوارغزه در کنفرانس مطبوعاتی خود در شهر غزه گفت: هیئت رئیسه مجلس قانونگذاری فلسطین بار دیگر درخواست خود از ابومازن برای توقف فوری همه نشست های بی فایده محرمانه و علنی با اشغالگران اسرائیلی را مطرح می کند.

برپایه این گزارش، بحر از ابومازن خواست تا مخالفت خود را با رفتن به کنفرانس آتی آناپولیس اعلام کند زیرا این کنفرانس پوششی برای یهودی سازی شهر بیت المقدس، حذف حق بازگشت آوارگان و پناهندگان فلسطینی به سرزمین خویش و ضربه زدن به مقاومت فلسطین به امید عادی سازی مجانی روابط رژیم اسرائیل با برخی کشورهای عربی و اسلامی است.

کنفرانس بین المللی درباره صلح خاورمیانه قرار است به درخواست آمریکا اواخر ماه جاری میلادی در شهر آناپولیس ایالت مریلند این کشور برگزار شود.