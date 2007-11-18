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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۳۱

خط پروازی تهران - جاکارتا باعث افزایش زائران حرم رضوی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت اندونزی گفت: تهران و جاکارتا در تلاشند که با راه اندازی خط پروازی مستقیم، شرایط حضور گردشگران و زائران اندونزیایی را در ایران اسلامی فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهدف سیتی فادیلا سوپاری عصر امروز در بازدید از حرم مطهر رضوی در جمع خبرنگاران افزود: مسئولان دو کشور باید برای ایجاد این خط پروازی تلاش کنند تا امکان حضور بیش از پیش شفتگان اهل بیت در ایران فراهم شود. 

وزیر بهداشت اندونزی که شیعه و از مروجان تشیع در پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان است، خاطرنشان کرد: یک نیروی معنوی درونم را به لرزه در آورده بود و احساس می کردم در جایگاه ویژه ای قرار گرفته ام هرگز جنین صحنه های زیبایی را به چشم ندیده ام.

عضو هیئت دولت اندونزی اظهار داشت: توسل ایرانیان مسلمان به ائمه اطهار (ع) باعث سربلندی، پیشرفت و خود اتکایی آنها با وجود تحریم اقتصادی شده است.

سوپاری افزود: روحیه انقلابی و اسلامی ایرانیان نه فقط در میان کشورهای مسلمان بلکه برای جهان بشریت می تواند الگوی آزادگی و رهایی از قید و بندهای استعماری باشد.

وزیر بهداشت و دیگر اعضای هیئت اندونزیایی علاوه بر زیارت حرم مطهر رضوی از موزه های تاریخ مشهد، سکه ومدال، تمبر و اسکناس، هنر و صدف، نجوم، سلاح و ظروف آستان قدس رضوی بازدید کردند.

کد مطلب 588918

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