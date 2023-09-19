معضل گرد و غبار در سرخس به صورت ویژه در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد طهماسبی صبح سه شنبه در حاشیه سفر به مشهد و پیگیری امور مربوط به کنترل پدیده گرد و غبار در خراسان رضوی اظهار کرد: تخصیص هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته برای کنترل گرد و غبار سرخس خراسان رضوی، منوط به اتمام مطالعات منابع طبیعی در این شهرستان است.

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار بیان کرد: تخصیص این اعتبارات توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منوط شده به انجام مطالعات که اکنون انجام آن توسط اداره کل منابع طبیعی باید به پایان برسد.

وی ادامه داد: این میزان اعتبار بر اساس تصمیمات اخذ شده در کارگروه زیربنایی خراسان رضوی به صورت ویژه برای شهرستان سرخس و با هدف حل معضل گرد و غبار تأمین و اختصاص خواهد یافت.

طهماسبی گفت: معضل گرد و غبار در شهرستان سرخس به صورت ویژه در حال پیگیری است و از مهلت سه ماهه دستگاه‌های مسئول در این زمینه یک ماه گذشته و اقدامات لازم بجز انجام برخی مطالعات هنوز به سرانجامی نرسیده است.

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در خصوص شیوه‌نامه ملاحظات زیست محیطی معادن از منظر گرد و غبار نیز تاکید کرد و گفت: این شیوه نامه که یکسال از ابلاغ آن می‌گذرد به جد لازم الاجراست و کلیه تمدید مجوز معادن، توسعه و غیره باید در این غالب انجام شود.

وی بیان کرد: این شیوه‌نامه به عنوان مثال در منطقه سنگان شهرستان خواف نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

طهماسبی افزود: صنایع تولید کننده غبار باید اقدام به نصب دستگاه جلوگیری از آن کنند تا هم برای پرسنل معادن و هم برای محیط زیست و زیست انسانی شاهد ایجاد آلودگی کمتر باشیم.

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار با بیان اینکه ایران در شرایط جغرافیایی و اقلیمی خاص قرار دارد و ۸۵ درصد کشور دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است، بیان کرد: علاوه بر تأثیرات خشکسالی، بهره برداری‌های اشتباه موجب تشدید عوارض اقلیمی و خشکسالی شده است.