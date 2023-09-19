تندبادها وارد استان سمنان شدند/ صدور هشدار زرد هواشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان از استقرار سامانه کم فشار همراه با تندبادهای شدید در اقصی نقاط استان سمنان است. از امروز همچنین کیفیت هوا نیز به صورت محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد. هواشناسی استان سمنان بلافاصله هشدار زرد را صادر کرده و هشدارهای لازم برای مقابله با خسارت احتمالی تندبادها را ابلاغ کرده است.

تندبادهای لحظه‌ای و گرد و خاک از امروز به مدت ۴۸ ساعت در استان سمنان حاکم خواهد بود این امر سبب کاهش کیفیت هوا، احتمال شکستن شاخه درختان، افتادن تابلوهای تبلیغاتی، بنرهای شهری و … خواهد شد.

بروز خسارت به شهرها

خسارت به تجهیزات شهری و برون شهری از جمله دیگر نکاتی است که در هشدار زرد هواشناسی استان سمنان به آن اشاره شده است. وزش بادهای شدید و تندبادهای لحظه‌ای و گرد و خاک تا بامداد پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت و کارشناسان دلیل اصلی آن را تداخل جبهه هوای گرم کویری و جبهه هوای شمالی می‌دانند که سبب ایجاد بادهای شدید می‌شود. بیشترین میزان باد در منطقه مرکزی استان به خصوص شهرستان دامغان خواهد بود. کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا از دیگر عوارض این تندبادها خواهد بود.

امروز آسمان سمنان نیمه ابری همراه با افزایش ابر است. وزش باد شدید نیز در این شهرستان پیش بینی می‌شود شرایط تا پایان روز چهارشنبه در مرکز استان ادامه خواهد داشت. در شاهرود آسمان صاف است اما به تدریج شاهد بروز تندباد خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز و فردا ۲۸، ۱۳و ۲۸، ۱۴ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در دامغان نیز آسمان نیمه ابری است و بیشینه و کمینه دمای هوای برای امروز ۲۸ و ۱۳ درجه بالای صفر اعلام شده است وزش باد شدید اما از امروز در این شهرستان مشاهده خواهد شد اوج این وزش تندبادها فردا و پس فردا خواهد بود.

کاهش کیفیت هوا در گرمسار

دمای هوای گرمسار هم اکنون ۲۸ درجه بالای صفر است بیشینه و کمینه دمای هوا نیز ۳۲ و ۱۹ درجه بالای صفر اعلام شده که برای فردا نیز همین شاخص بی تغییر خواهد ماند از امروز وزش باد در گرمسار همراه با گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا را شاهد خواهیم بود.

در نهایت باید گفت امروز جو کلی هوای استان سمنان مناسب و کم تغییر خواهد بود اما به مرور تندبادها وارد استان شده و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا را به دنبال خواهند داشت در این بین جبهه هوای کم فشار نیز سبب بروز رگبارهای پراکنده در ارتفاعات خواهد شد شرایطی که سبب اعلام هشدار زرد هواشناسی شده است این وضعیت تا بامداد پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

در هنگام وزش تندباد از مردم خواسته شده تا خودروهایشان را در زیر درختان و تابلوهای تبلیغاتی پارک نکنند.