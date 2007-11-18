وجود 200 مرکز غیربهداشتی عرضه دام زنده در تهران/ خریدو فروش سالانه یک میلیون راس دام زنده بدون نظارت بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طاهری مدیرعامل سازمان سردخانه و کشتارگاههای شهرداری تهران با بیان اینکه حداقل 350 نوع بیماری از دام به انسان قابل انتقال است ، افزود : مصرف روزانه مواد پروتئینی در تهران یک ‌هزار تن است که از این مقدار 400تن گوشت قرمز و 600تن گوشت مرغ و ماهی است.

وی بار دیگر با تاکید بر اینکه برخورد با چوب به دست ها و مراکز غیر بهداشتی عرضه دام زنده تا متقاضی خرید دام زنده از این افراد وجود دارد امکان پذیر نخواهد بود ، تصریح کرد : در حال حاضر دو مرکز بهداشتی عرضه دام زنده در منطقه 15 و 18 از سوی شهرداری تهران راه اندازی شده است و این درحالی است که عدم امکان دسترسی تمام شهروندان تهرانی به این مراکز از یک سو و کمبود تعداد آنها از سوی دیگر موجب شده تا همچنان متقاضی خرید دام زنده از چوب به دست ها وجود داشته باشد .

مدیرعامل سازمان سردخانه و کشتارگاههی شهرداری تهران با بیان اینکه برای دسترسی آسان و پوشش کامل شهر تهران حداقل به 6 مرکز دائمی عرضه دام زنده در شهر نیاز داریم ، اظهار داشت : تا زمانیکه یکی از بسترهای لازم برای برخورد با چوب به دستانی که در بیغوله ها اقدام به فروش دام زنده می کنند که همان راه اندازی مراکز عرضه دام زنده به طور کامل است ، تحقق نیافته و از سوی دیگر متقاضی برای خرید از این افراد وجود دارد ، برخورد با چوب به دستان امکان پذیر نخواهد بود.