رشد بهره وری در وزارت کار دستیابی به راهبردها را ممکن کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، سید محمد جهرمی که در مراسم تودیع و معارفه معاون پشتیبانی وتوسعه مدیریت وزارت کار سخن می گفت ، افزود : وزارت کاروامور اجتماعی به عنوان یک وزارتخانه فرابخشی مسئولیت های بزرگ وکلانی را برعهده گرفته که با ادامه روند رشد بهره وری نیروی کار در این وزارتخانه ، امید واریم به تمامی راهبردهای هدف گذاری شده است یابیم .

جهرمی با اشاره به سرعت تحولات در عرصه دانش و فن آوری یادآور شد : باید در گردش مدیریت نیز به سرعت رشد دانش وفن آوری در عرصه جهانی توجه کنیم تا بتوانیم روزآمد عمل کنیم .

وی مجموعه مسئولیت واحد ها وحوزه های مختلف وزارت کار مانند تنظیم روابط کار ، مسایل رفاهی نیروی کار، اشتغال وکارآفرینی رایک مجموعه به هم پیوسته دانست وگفت : برای پیشبرد تمامی هدف ها و وظایف وزارت کار باید یک انسجام منطقی بین کلیه مجموعه های وزارتخانه ایجاد گردد .

جهرمی با اشاره به اینکه کاردربخش پشتیبانی از جمله فعالیتهای دشوار است ، گفت : هیچ حوزه ای بدون فعالیت این واحد ، قادر به انجام مسولیتهایش نیست و در بررسی عملکرد ها ، سهم واحد های پشیبانی باید در موفقیت سایر حوزه ها منظور شود .

وی با اشاره به سوابق وکیلی معاون پیشین پیشتیبانی وتوسعه مدیریت ، گفت : جابجایی مدیریت ها به معنی کنار زدن افراد نیست ،بلکه در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر است .

جهرمی از خدمات ارزنده مهندس وکیلی قددرانی کرد و مهندس سعیدی را به عنوان معا.ن جدید پشیبانی وتوسعه مدیریت معرفی کرد . در این مراسم نیز سعیدی ضمن تشکر از زحمات وخدمات وکیلی گفت : با تکیه بر خرد جمعی و استفاده از اندیشه وپیشنهاد های همکاران می توان گامهای بلندی در راستای تحقق اهداف و رسا لت های سازمانی برداریم.

وی در خصوص وظایف حوزه معاونت پشیبانی گفت : تلاش در جهت روان کردن امور و بستر سازی برای حرکت سایر حوزه ها از وظایف اصلی این حوزه می باشد . وی گفت : کارهاباید با شفافیت ، دقت ونظم و با تکیه بر خرد جمعی وبه صورت سیستمی انجام گیرد

سعیدی افزود : از جمله مولفه هایی که در مدیریت نظامند باید مورد توجه گیرد، عدالت در پرداختها ، خدمت به همکاران ، تکریم ارباب رجوع و انعطاف پذیری در فرایند ها است .

وی رعایت کرامت انسانی را یک عامل مهم دانست وگفت : شرافت شغلی ورسیدن به بلوغ سازمانی به معنای احساس تعهد وقبول مسئولیت است . وی در خصوص تکریم واحترام به ارباب رجوع گفت : طرح تکریم ارباب رجوع مقوله بسیار معنا دار وریشه داری است که این امر باید به صورت یک باور و فرهنگ پایدار در آید وهمکاران باید نهایت رضایت ارباب رجوع وگره گشایی ازمشکلات مراجعین را فراهم کنند.

وی با تاکید بر امر آموزش به عنوان یک مولفه اصلی در تحول سازمانی گفت : : بحث آموزش باید به یک روند مستمر و یک باور در آید وموجب ارتقا بهره وری را فراهم سازد .

وی همچنین یاد آور شد : تجدید نظر در نظام پرداخت در جهت توجه به امور معیشتی همکاران وارتقای وضعیت واگذاری مسئولیتها به استانها به منظور تسهیل در خدمت رسانی به ارباب رجوع ونگرش به بخشهای ستادی به عنوان اتاق فکر ومرکز تصمیم گیریها ، از سیاستها و برنامه های آتی حوزه معاونت پشتیبانی وتوسعه مدیریت می باشد .

فرشباف معاون برنامه ریزی وتوسعه کار آفرینی وزارت کار نیز در این جلسه گفت : باید به بحث اخلاق حرفه ای ومنشور اخلاقی در سازمانها ونهادها توجه ویژه ایی صورت گیرد .

وی باتاکید بر رعایت تعهد اخلاقی در سازمان افزود : تعهد اخلاقی درهر سازمان موجب اعتماد آفرینی می گردد وبدون اخلاق حرفه ای ، موفقیت بدست نمی آید زیرا رمز موفقیت و کلید طلایی هر سازمان ، اعتماد آفرینی است .

وی درباره ویژگیهای اخلاق حرفه ای اظهار داشت : رعایت حرمت انسانها ، پیش داوری نکردن در مورد انسانها ، اصل وفاداری به منافع ملی وسازمانی واستفاده از سازمان در جهت تکامل شخصیت افراد از جمله اصول اخلاق حرفه ای می باشد .

وی ضمن تاکید بر امانتداری در مدیریت گفت : بزرگترین توصیه امیر مومنان درنهج البلاغه رعایت امانت داری است امروز مسئولیت ها امانتی است که بر عهده ما نهاده شده است .

این گزارش حاکی است ، وکیلی نیز طی سخنانی با تشکر از پرسنل وزارت کار وامور اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمانی این وزارتخانه گفت : در هر سنگری برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهم کرد . وی وزیر کار وامور اجتماعی را فردی توانمند در اداره امور دانست و گفت همکاری با ایشان همواره برای من فرصتی برای یاد گیری بوده است .