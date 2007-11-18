اعزام نخبگان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) به حج عمره

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی و معاونت فرهنگی کمیته امداد امام خمینی با بیان این مطلب گفت: در دیداری که نخبگان و برگزیدگان خانواده بزرگ این نهاد با دکتر احمدی نژاد ریاست جمهوری داشتند ضمن درخواست توجه بیشتر به نخبگان برگزیده قرآنی و معارف از ریاست جمهوری درخواست تشرف به حج عمره را مطرح کردند که مورد موافقت ریاست جمهوری قرار گرفت و مقرر شد 200 نفر از برگزیدگان علمی و دانشگاهی این نهاد به حج عمره مشرف شوند.

ترقی ضمن تقدیر از توجه و خدمات دولت نهم و مجلس شورای اسلامی نسبت به محرومان و نیازمندان گفت: برخی از دانشجویان تحت حمایت به دلیل عدم بضاعت مالی توان پرداخت شهریه و هزینه استفاده از خوابگاههای دانشجویی را نداشتند و در پایان تحصیل نیز به دلیل بدهی به دانشگاه موفق به اخذ مدرک دانشگاهی و ورود به بازار کار نمی شدند لذا به منظور حل این مشکل دانشجویان نیز با مساعدت ریاست جمهوری مقرر شد مبلغ 5 میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت بدهی دانشجویان تحت حمایت به دانشگاهها در اختیار این نهاد قرار گرفته و از 16 آذر ماه سال جاری نسبت به تسویه بدهی دانشجویان بدهکار به دانشگاهها اقدام شود.

عضو شورای مرکزی این نهاد با تشریح دیگر اقدامات فرهنگی کمیته امداد گفت: همزمان با ایام حج تمتع و به منظور تشرف مددجویان و نیازمندانی که از ابتدای تولد تاکنون به دلیل عدم بضاعت مالی نتوانسته به زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) مشرف شوند طرح "حج فقرا" با کمک نیکوکاران در سراسر کشور به مورد اجرا درخواهد آمد و در زمان اجرای این طرح قریب به 5 هزار نفر به زیارت امام هشتم(ع) در مشهد مقدس نائل خواهند شد.

ترقی ضمن تشکر از نیکوکاران خراسان رضوی به ویژه شهر مقدس مشهد در ارائه تسهیلات اسکان به 5 هزار زائر علی ابن موسی الرضا از دیگر نیکوکاران و خیرین خداجو که در این امر خیر و خداپسندانه مشارکت کرده اند تقدیر کرد.