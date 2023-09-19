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۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱

فرمانده سپاه ناحیه لارستان خبر داد؛

اجرای ۱۸۰ برنامه شاخص طی هفته دفاع مقدس در لارستان

اجرای ۱۸۰ برنامه شاخص طی هفته دفاع مقدس در لارستان

لارستان - فرمانده سپاه ناحیه لارستان گفت: بیش از ۱۸۰ برنامه طی هفته دفاع مقدس در لارستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی افسری صبح سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی هفته دفاع مقدس در لارستان بیان کرد: همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در شهرستان لارستان موجب خواهد شد که برنامه‌های هفته دفاع مقدس در لارستان غنی‌تر از گذشته برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۸۰ عنوان برنامه شاخص طی هفته دفاع مقدس در لارستان اجرایی خواهد شد، اضافه کرد: شعار هفته دفاع مقدس «ما متحدیم» تعیین شده و برنامه‌های این هفته نیز بر این اساس طراحی شده است.

سرهنگ افسری ادامه داد: از جمله شاخص‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان لارستان می‌توان به غبارروبی و گل‌باران قبور مطهر شهدا، رژه خودرویی، دیدار با خانواده معظم شهدا، برنامه‌های ورزشی، تجلیل از پیشکسوتان جنگ و خاطره‌گویی رزمندگان اشاره کرد.

وی افزود: از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته می‌توان به یادواره شهدا، پویش نذر خون، شب‌شعر، یادواره شهدا سرباز، اجتماع بزرگ جوانان نقش‌آفرین در گام دوم انقلاب، برپایی نمایشگاه، نشست‌های بصیرت‌افزایی، نمایشگاه عکس و کتاب دفاع مقدس، زنگ ایثار و مقاومت در مدارس و افتتاح طرح‌های جهادی در مناطق محروم اشاره کرد.

کد مطلب 5889392

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