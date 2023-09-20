به گزارش خبرنگار مهر، بعد از المپیک، عنوان بزرگترین رویداد چند ورزشی جهان به «بازی های آسیایی» اختصاص دارد؛ بازیهایی که تاکنون ۱۸ دوره آن برگزار شده است و از روز شنبه اول مهر نیز نوزدهمین دوره آن آغاز خواهد شد.
نخستین دوره بازیهای آسیایی سال ۱۹۵۱ به میزبانی دهلی نو برگزار شد. ۴۸۹ ورزشکار از ۱۱ کشور برگزارکننده آن دوره بازیها بودند. در هر دوره بازیها تعداد کشورها، ورزشکاران اعزامی و حتی رشتههای شرکت کننده افزایش محسوسی داشت اما تغییری در قهرمان نهایی بازیها ایجاد نشد!
در پایان هر دوره بازیهای آسیایی، مجموع مدالهای کسب شده توسط ورزشکاران، تعیین کننده جایگاه نهایی کشورها و کاروان ورزش کشورشان در جدول توزیع مدالها است. تاکنون و طی ۱۸ دوره گذشته بازیهای آسیایی، صدر این جدول به جز ژاپن و چین، سهم کشور دیگری نبوده است.
ژاپنیها قهرمانی اولین دوره بازیهای آسیایی را از آن خود کردند و این قهرمانی را تا بازیهای ۱۹۷۸ بانکوک ادامه دادند. بعد از آن چینیها وارد گود قهرمانی شدند و تا به امروز اجازه خودنمایی به کشور دیگری نداده اند.
تاریخچه بازیهای آسیایی حکایت از ۸ دوره قهرمانی ژاپن و ۱۰ دوره قهرمانی چین دارد. این تاریخچه از حیث قهرمانی و تعداد کشورها، ورزشکاران و رشتهها و رویدادهای هر دوره به این شرح است:
|ردیف
|بازیها
|تعداد کشورها
|تعداد ورزشکاران
|تعداد رشته
|رویداد
|قهرمان
|۱
|بازیهای ۱۹۵۱ دهلی نو
|۱۱
|۴۸۹
|۶
|۵۷
|ژاپن
|۲
|بازیهای ۱۹۵۴ مانیل
|۱۸
|۹۷۰
|۸
|۷۶
|ژاپن
|۳
|بازیهای ۱۹۵۸ توکیو
|۱۶
|۱۸۲۰
|۱۳
|۹۷
|ژاپن
|۴
|بازیهای ۱۹۶۲ جاکارتا
|۱۲
|۱۴۶۰
|۱۳
|۸۸
|ژاپن
|۵
|بازیهای ۱۹۶۶ بانکوک
|۱۶
|۱۹۴۵
|۱۴
|۱۴۳
|ژاپن
|۶
|بازیهای ۱۹۷۰ بانکوک
|۱۶
|۲۴۰۰
|۱۳
|۱۳۵
|ژاپن
|۷
|بازیهای ۱۹۷۴ تهران
|۱۹
|۳۰۱۰
|۱۶
|۲۰۲
|ژاپن
|۸
|بازیهای ۱۹۷۸ بانکوک
|۱۹
|۳۸۴۲
|۱۹
|۲۰۱
|ژاپن
|۹
|بازیهای ۱۹۸۲ دهلی نو
|۲۳
|۳۴۱۱
|۲۱
|۱۴۷
|چین
|۱۰
|بازیهای ۱۹۸۶ سئول
|۲۲
|۴۸۳۹
|۲۵
|۲۷۰
|چین
|۱۱
|بازیهای ۱۹۹۰ بیجینگ
|۳۱
|۶۱۲۲
|۲۷
|۳۱۰
|چین
|۱۲
|بازیهای ۱۹۹۴ هیروشما
|۴۲
|۶۸۲۸
|۳۴
|۳۳۸
|چین
|۱۳
|بازیهای ۱۹۹۸ بانکوک
|۴۱
|۶۵۵۴
|۳۶
|۳۷۷
|چین
|۱۴
|بازیهای ۲۰۰۲ بوسان
|۴۴
|۷۷۱۱
|۳۸
|۴۱۹
|چین
|۱۵
|بازیهای ۲۰۰۶ دوحه
|۴۵
|۹۵۲۰
|۳۹
|۴۲۴
|چین
|۱۶
|بازیهای ۲۰۱۰ گوانگژو
|۴۱
|۹۷۰۴
|۴۲
|۴۷۶
|چین
|۱۷
|بازیهای ۲۰۱۴ اینچئون
|۴۵
|۹۵۰۱
|۳۷
|۴۳۹
|چین
|۱۸
|بازیهای ۲۰۱۸ جاکارتا و پالمبانگ
|۴۵
|۱۱۳۰۰
|۴۶
|۴۶۵
|چین
در مجموع ورزشکاران ۴۶ کشور تا کنون برگزارکننده ادوار مختلف بازیهای آسیایی بوده اند. از این تعداد بوتان، مالدیو و تیمور لسته سه کشوری هستند که تاکنون نمایندگان شأن موفق به مدال آوری در بازیهای آسیایی نشده اند اما ۴۳ کشور دیگر حداقل یک مدال را کسب کرده اند. در این میان ۳۸ کشور هم حداقل برای یک بار صاحب مدال طلای بازیهای آسیایی شده اند.
در جدول ۱۰ کشور برتر مدال آور در بازیهای آسیایی، چین با مجموع ۳۱۸۷ مدال صدرنشین است و ایران هم با ۵۵۷ مدال در جایگاه چهارم قرار دارد. این جدول به این شرح است:
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