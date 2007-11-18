استفاده از روش های خلاق در اقتصاد آموزش و پرورش لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر محمد عباسی وزیر تعاون در دومین روز از همایش منطقه ای اقتصاد آموزش و پرورش طی سخنانی با اشاره به ضرورت استفاده از تجربیات کشورهای مسلمان در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش گفت: اقتصاد آموزش و پرورش کشورهای اسلامی با کشورهای غربی متفاوت است، لذا اشتراک تجربیات اقتصادی کشورهای مسلمان در زمینه های مختلف می تواند به عنوان الگوهایی مناسب مورد توجه قرار گیرد.

وی مشکل تامین هزینه ها را مهمترین مشکل آموزش و پرورش ایران برشمرد و تصریح کرد: با وجود کمبود بودجه در دستگاه آموزش و پرورش استفاده از روش های خلاق در مدیریت منابع و افزایش بهره وری اهمیت دو چندان دارد.

وزیر تعاون با اشاره به نقش بی بدیل و دستگاه آموزش و پرورش در تولید اندیشه و دانایی خاطرنشان کرد: اگر در دوره های زمانی گذشته سلاح نظامی و یا انرژی شاخص قدرت کشورها بوده امروزه دانایی و اطلاعات تنها معرف موضوع قدرت کشورها به حساب می آید.

وی نیروی انسانی را اصلی ترین سرمایه کشورها عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین دغدغه های کشورهای دنیا تربیت نیروی انسانی است و اساسا یکی از شاخص های آماری در بررسی توسعه کشورها توجه به نظام آموزش و پرورش است.