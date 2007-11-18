مجلس کمیته ای ویژه برای بررسی حقوقی پرونده آمیا تشکیل می دهد

کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مسئولان وزارت امور خارجه و نمایندگان نیروی انتظامی ایران در اینترپل در جلسه امروز این کمیسیون گفت : مسئولان گزارشی از روند کار پرونده آمیا و تصمیم کمیته اجرایی و مجمع عمومی اینترپل ارائه کردند.



وی افزود : در این جلسه تاکید شد که شاهدان پرونده یا از سوی ایران و یا در مجامع بین المللی متهم و مجرم هستند .



به گفته جلالی در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی همچنین تاکید شد که این پرونده کهنه هر از چند گاهی توسط دولت آرژانتین مطرح می‌شود و سیر پرونده نشانگر آن است که یک توطئه‌ صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.



مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تصمیم این کمیسیون مبنی بر تشکیل کمیته ای برای بررسی بیشتر موضوع اعلام کرد در جلسه امروز مقرر شد از طرف دیگر دستگاه های ذیربط با انجام کار حقوقی و با در پیش گرفتن یک دیپلماسی فعال بتوانند در جهت اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران کار جدی را انجام دهند.



به گفته جلالی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم از وزارت امور خارجه، هم از نیروی انتظامی و هم از سایر دستگاه‌ها خواست در خصوص این موضوع کار جدی انجام داده و گزارش خود را به کمیسیون ارائه کنند.



