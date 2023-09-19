به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحکیم جاوید با بیان اینکه سد نرماب نیازمند ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار است، اظهار کرد: ساخت خود سد اکنون بیش از ۹۰ درصد و بدنه سد نیز نزدیک به ۱۰۰ درصد تکمیل شده است.

وی افزود: طبق برنامه، فاز اول این سد با ظرفیت ۳۰ میلیون متر مکعب باید در سال ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد که به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

سرپرست نظارت سد نرماب گفت: برای بهره برداری کامل از این سد نیز که با جا به جایی چند روستا، انجام خواهد شد، به حدود ۴ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز است.

وی سد نرماب را بزرگترین سد خاکی همگن کشور دانست و خاطرنشان کرد: این سد در شهرستان مینودشت واقع شده که دارای ۶۰ متر ارتفاع است و ۱۷۸ میلیون متر مکعب ظرفیت مخزن دارد.

جاوید یادآور شد: سد نرماب با هدف کنترل سیلاب، تأمین آب آشامیدنی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از مردم منطقه، تأمین آب ۱۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی پایین دست و حق آبه سد وشمگیر در حال ساخت است.