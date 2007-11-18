57 خانه سلامت در تهران فعال است/ راه اندازی 48 خانه اسباب بازی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس استاد تقی زاده، مدیر کل سلامت شهرداری تهران، با بیان این مطلب گفت: سال گذشته 33 خانه سلامت افتتاح و امسال نیز تا کنون 24 خانه سلامت راه اندازی شده است و امیدواریم تا پایان امسال ، تعداد این خانه ها را به 100 برسانیم .

وی با اشاره به استقبال شهروندان از فعالیت این خانه ها در مناطق مختلف تهران ، اظهار کرد : در حال حاضر 57 خانه سلامت در همه مناطق تهران فعال هستند که با توجه به خواسته شهروندان و استقبال آنان ، سعی داریم تعداد این خانه ها را بیشتر کنیم .

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ، از افتتاح سه خانه سلامت خبر داد و افزود : هفته آینده خانه سلامت در مناطق یک ، 13 و 14 راه اندازی خواهد شد .

تقی زاده با بیان اینکه در حال حاضر 48 خانه اسباب بازی در تهران وجود دارد ، گفت : هر یک از مناطق 22 گانه تهران ، دارای دو خانه اسباب بازی هستند که در مجموع در حال حاضر ، 48 خانه اسباب بازی در تهران فعال است.