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۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۱۹:۰۷

مدیر کل سلامت شهرداری تهران:

57 خانه سلامت در تهران فعال است/ راه اندازی 48 خانه اسباب بازی در تهران

مدیر کل سلامت شهرداری تهران ، از فعالیت 57 خانه سلامت در مناطق مختلف تهران خبر داد و گفت : در سالجاری ، تاکنون 24 خانه سلامت افتتاح شده است و امیدواریم تا پایان سال تعداد خانه های سلامت را به 100 نزدیک کنیم.

 به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس استاد تقی زاده، مدیر کل سلامت شهرداری تهران، با بیان این مطلب گفت: سال گذشته 33 خانه سلامت افتتاح و امسال نیز تا کنون 24 خانه سلامت راه اندازی شده است و امیدواریم تا پایان امسال ، تعداد این خانه ها را به 100 برسانیم .

وی با اشاره به استقبال شهروندان از فعالیت این خانه ها در مناطق مختلف تهران ، اظهار کرد : در حال حاضر 57 خانه سلامت در همه مناطق تهران فعال هستند که با توجه به خواسته شهروندان و استقبال آنان ، سعی داریم تعداد این خانه ها را بیشتر کنیم .

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ، از افتتاح سه خانه سلامت خبر داد و افزود : هفته آینده خانه سلامت در مناطق یک ، 13 و 14 راه اندازی خواهد شد .

تقی زاده با بیان اینکه در حال حاضر 48 خانه اسباب بازی در تهران وجود دارد ، گفت : هر یک از مناطق 22 گانه تهران ، دارای دو خانه اسباب بازی هستند که در مجموع در حال حاضر ، 48 خانه اسباب بازی در تهران فعال است.

کد مطلب 588954

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