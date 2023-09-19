۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۰۶

تصادف زنجیره‌ای در محور فولادشهر – زرین‌شهر ۱۶ مصدوم داشت

تصادف زنجیره‌ای در محور فولادشهر – زرین‌شهر ۱۶ مصدوم داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۱۶ نفر در تصادف زنجیره‌ای در محور فولادشهر – زرین شهر خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۰ ئ ۴۱ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات استان اصفهان گزارش شده است.

وی ادامه داد: در این حادثه تصادف زنجیره‌ای چندین خودرو سبک گزارش شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه این حادثه در محور فولاد شهر به زرین شهر بعد از پل راه آهن اتفاق افتاده است، گفت: در این حادثه ۱۶ نفر شامل چهار نفر آقا، هفت نفر خانم وپنج نفر کودک که همگی هوشیار بودند، مصدوم شدند.

وی با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک کد هلال احمر برای این حادثه تصریح کرد: مصدومان این حادثه به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

