به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هراتی معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به در پیش بودن چهل‌وسومین سالگرد دفاع مقدس، با تشریح برنامه‌های این هفته در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور گفت: امسال ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت شعار سراسری «ما متحدیم» در طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌ها پیش‌بینی شده است که ما در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز با توجه به اهمیت این حوزه، مانند همیشه برنامه‌های گوناگونی را در کتابخانه‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم و با همین شعار به استقبال چهل‌وسومین سالگرد دفاع مقدس، که با سالروز آغاز امامت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مقارن است، می‌رویم.

معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد افزود: کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور با محورهای «بازنمایی مسائل اجتماعی از جمله سبک زندگی، روابط خانوادگی و تقویت هویت ایرانی» و «ایجاد تشکل‌ها و محافل ادبی، هنری و قرآنی در جهت احیا و ترویج فرهنگ دفاع مقدس» و اهتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران آماده استقبال از چهل‌وسومین سالگرد دفاع مقدس هستند.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های چهل‌وسومین سالگرد دفاع مقدس در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور پرداخت و گفت: «برگزاری نشست‌های صمیمی خاطره‌گویی و روایت‌گری»، «شناسایی و معرفی نویسندگان و ناشران و کتاب‌های فاخر این حوزه» و «معرفی و برگزاری نمایشگاه‌های کتاب و محصولات فرهنگی-هنری و…» از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این هفته است.

هراتی افزود: همچنین در این ایام کتابخانه‌های عمومی میزبان برگزاری ویژه‌برنامه‌های مناسبتی در پیوند ارزش‌های دفاع مقدس با جهاد تبیین هستند. برگزاری نشست‌های مشاوره‌ای در جهت الگوسازی اخلاقی و اجتماعی بر اساس آموزه‌های دفاع مقدس، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و کرسی‌های آزاداندیشی در جهت بازنمایی مفاهیم ایثار و شهادت، از جمله این برنامه‌ها است که می‌تواند برای نسل امروز تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره بر تداوم برنامه محافل ادبی در طول سال و به‌ویژه مناسبت‌های ملی و مذهبی، برگزاری جلسات شعرخوانی در احیا و ماندگاری فرهنگ دفاع مقدس، هم‌عهدی شاعران استانی برای سرایش شعر ویژه خانواده‌های شهدا را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی کودکان و نوجوانان را از گروه‌های سنی هدف اقدامات نهاد دانست و گفت: برای انتقال مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس به این نسل، کتابداران بخش کودک کتابخانه‌های عمومی فعال خواهند بود و به ترویج کتاب‌های کودک و نوجوان دارای عناصر جذاب از طریق طنز و شعر، سرود، قصه‌گویی، بازی، نمایشنامه‌خوانی و… می‌پردازند.

وی توجه به خانواده شهدا و ایثارگران دفاع مقدس را یکی دیگر از برنامه‌های این هفته اعلام کرد و افزود: اجرای طرح تعامل با خانواده‌های ایثارگران و تعمیم خدمات کتابخانه‌ای، برگزاری سلسله‌نشست‌های نقد و بررسی کتاب‌های نوشته شده از زبان همسران شهدا، برگزاری مراسم تجلیل و پاسداشت از خانواده‌های ایثارگران از جمله شهدای هسته‌ای، مجاهدت علمی، جهاد اقتصادی، شهدای امنیت، سلامت، مدافع حرم و… را در این هفته خواهیم داشت.

رئیس ستاد گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: برگزاری مسابقه سراسری از کتاب «خانوم ماه؛ روایتی از زن بدون هیچ پسوندی …» (داستانی از زندگی خانم ناز علی‌نژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی) نوشته ساجده تقی‌زاده از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این هفته است. این مسابقه که در سامانه مسابقات الکترونیک کتابخوانی (سماک) با هشتگ #روایتی_از_زن برگزار می‌شود و علاقه‌مندان با تولید محتوای مورد نظر و اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی در این مسابقه شرکت می‌کنند.