اظهار نظر پارلمان اروپا در خصوص انتخابات ، دخالت آشكار در امور داخلي ايران است

حسين مظفر در گفتگوبا خبرنگار سياسي"مهر" گفت: آنچه كه در ايران اسلامي روي داده است كاملا منطبق بر قانون و هيچگونه مغايرت و تضادي با قانون اساسي ما ندارد، تقسيم بندي نهادهاي قانوني ايران به نهادهاي انتصابي و انتخابي و متضاد جلوه دادن آن با دموكراسي ، نشان از كينه دشمان انقلاب نسبت به حضور گسترده مردم ايران در همه عرصه هاي تعيين سرنوشت بويژه حضور گسترده مردم در سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي است.

مظفر تصريح كرد: درحقيقيت صداي پارلمان اروپا همان صداي عناصر مطرود و همراهي با تروريستهاي منافق است كه تاكنون با وجود حركتهاي ضد مردمي مورد حمايت آنها قرار گرفته اند.

وي اظهار داشت : ان شاء الله با حضور گسترده مردم فضاي انتخابات ايران مانند هميشه پرشور و پر نشاط خواهد بود و حضور مردم در عرصه رقابت انتخاباتي بيش از حضور مردم در كشورهاي مدعي دموكراسي و حقوق بشر در كشورهاي اروپايي و غرب خواهد بود. البته اگر چشم حقيقت بين وجود داشته باشد و نخواهند چشمان خود را بر حقايق حضور ميليوني مردم ببندند.