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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۹:۰۴

آفتاب در لیستاپاد بر همه یکسان می تابد

فیلم سینمایی "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" به نویسندگی و کارگردانی عباس رافعی در جشنواره لیستاپاد بلاروس حضور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تنها اثر ایرانی حاضر در این جشنواره است که از 17 تا 24 نوامبر (26 آبان تا سوم آذر) در مینسک پایتخت بلاروس برگزار می‌شود و در بخش مسابقه با 24 فیلم دیگر رقابت می کند. "باد بر مرغزارها می‌وزد" به کارگردانی کن لوچ اثر برگزیده سال گذشته جشنواره لیستاپاد بوده است.

فیلم "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" ماه گذشته از جشنواره مذهب امروز (Religion Today) جایزه بزرگ را به دست آورد. این جشنواره به بررسی فیلم‌هایی می‌پردازد که به بیان مسایل اعتقادی و دینی توجه دارند و ساخته رافعی یکی از جوایز بخش زن و دین آن را به خود اختصاص داد.

"آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" فیلمی جاده‌ای درباره همراهی دو زن در یک سفر است که در پایان هر کدام به بینشی تازه از زندگی و خود دست پیدا می کنند. لاله اسکندری، مریلا زارعی، احمد مهرانفر، کارن گاوانیان و سیامک احصایی در این اثر بازی می کنند.

کد مطلب 588962

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