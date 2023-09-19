به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر سه شنبه در دومین جلسه قرارگاه طرح ملی جهاد تبیین با تاکید بر اینکه یکی از نکات بسیار مهمی که باید در خصوص جهاد تبیین مورد توجه قرار گیرد، مشغول نشدن به شاخ و برگ‌ها است، اظهار کرد: بی‌تردید انقلاب اسلامی ایران از مبانی فکری عظیمی برخوردار بوده و در این راستا باید گام‌های بلندی برای معرفی و تبیین این مبانی فکری برداشته شود.

وی با گله‌مندی از کم‌کاری صورت گرفته در حوزه تبیین ابعاد مختلف انقلاب و نیز معرفی آن به ویژه از سوی رسانه‌ها، یادآور شد: امروز ضرورت تبیین ابعاد معرفتی انقلاب اسلامی به ویژه برای نسل جوان بسیار اهمیت داشته و به همین خاطر معتقدیم این موارد باید برای نسلی که آشنایی کافی از ابعاد معرفتی انقلاب اسلامی ندارند، بازخوانی شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه اگر در حوزه تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی قادر به ارائه برنامه نباشیم، دچار روزمرگی شده و این موضوع یک آفت به شمار می‌رود، گفت: تبیین مبانی فکری انقلاب اسلامی منجر به این خواهد تا شاخ و برگ‌های این مبانی فکری را که همان موفقیت در عرصه‌های علمی، دفاعی، فناوری، تکنولوژی و … است، بهتر درک کنیم.

امروز با جنگ پیچیده دشمن علیه ملت ایران مواجه هستیم

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان نیز در ادامه این جلسه با یادآوری اینکه امروز با جنگ پیچیده دشمن علیه ملت ایران که همان جنگ ترکیبی است، مواجه هستیم، گفت: بی‌تردید وقتی به ابعاد و خروجی جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که این نوع جنگ به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از جنگ سخت است.

آیت‌الله علی خاتمی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید در برابر اقدامات و دسیسه‌های دشمن عقب‌نشینی کنیم، خاطرنشان کرد: عقب‌نشینی در این عرصه به معنای شکست در برابر دشمن است، به همین خاطر ابتدا به ساکن باید زمینه را برای پویایی جامعه فراهم کنیم؛ چرا که ایجاد حس بی‌تفاوتی در جامعه، زمینه را برای شکست در برابر دشمن فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به اغتشاشات سال گذشته و اینکه هجمه این اتفاقات به مراتب سنگین‌تر از دوران هشت سال جنگ تحمیلی بود، عنوان کرد: بدون شک شکست امروز دشمن برای تداوم اغتشاشات سال گذشته، به واسطه اهتمام به جهاد تبیین و نیز افشای دروغ‌هایی بود که بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی در تلاش برای اشاعه آن در جامعه بودند.