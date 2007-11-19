"اعتصاب ادامه دارد". نیویورک، آمریکا. کارگران صحنه برادوی در بزرگترین مرکز اجرای تئاتر دنیا از هفته گذشته در اعتراض به کم بودن دستمزدهای خود دست به اعتصاب زده‌اند. زاک برایان ـ سیپا







"یادبود رسمی". پروویدنس، آمریکا. یکی از بازماندگان جنگ جهانی اول در روز یادبود سربازان جنگ در "رد آیلند" سلام نظامی می‌دهد. گرگ ام. کوپر ـ اسوشیتدپرس







"آزادی دوباره". لاهور، پاکستان. بی‌نظیر بوتو رهبر آزادشده حزب مخالف پرویز مشرف در میان تعدادی از هواداران خود حاضر شده است. والی سانتانا ـ اسوشیتدپرس







"نمای دور". کاوشگر ژاپنی کاگویا تصویری با کیفیت بالا مخابره کرده که زمین را از نزدیکی بخش جنوبی ماه نشان می‌دهد. جاکسا / NHK / خبرگزاری فرانسه / گتی ایمیجز







"در جستجوی پناهگاه". سوپور، هند. در جریان درگیری در کشمیر یک افسر گروه عملیات ویژه می‌کوشد خود را از تکه‌ای فلز که بر اثر انفجار بمب به سوی او پرتاب شده محفوظ نگه دارد. الطاف قدری ـ EPA







"شکوه پائیزی". آلاباما، آمریکا. روی تپه‌ای در نزدیکی شهر آدیسن رنگ‌های پائیزی درختان در تقابل با آسمان ابری دیده می‌شود. گری کازبی. جونیر ـ دیکیتور دیلی