برگزاری جشنواره سیمای رضوی با محوریت ادبیات کودک و نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سعیدی زاده ظهر سه‌شنبه در نشست خبری برگزاری همایش سیمای امام رضا (ع) در استان کرمانشاه که در فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: در بنیاد بین المللی امام رضا (ع) به دنبال بازنمایی اندیشه امامت و تحکیم نظام ولایت در فضای فرهنگی کشور هستیم.

وی افزود: اعتقاد داریم هویت ملی و دینی ما با یکدیگر آمیخته شده است و این ۲ از یکدیگر جداناپذیر است و ایرانیان از زمان هجرت امام رضا (ع) از مدینه به طوس و مشهد مقدس در خدمت خاندان پیامبر (ص) هستند.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع) تصریح کرد: این بنیاد با هدف ترویج فرهنگ رضوی از سال ۹۲ تشکیل شده و امسال نیز بیستمین جشنواره امام رضا (ع) در یازدهم خرداد برگزار شد.

سعیدی زاده بیان کرد: جشنواره بین المللی امام رضا (ع) با محوریت فرهنگ و هنر در ۲۰ دوره برگزار شده تا بتوانیم تأثیری بر فضای فرهنگی و هنری کشور داشته باشیم و طی این سال‌ها حدود ۸.۵ میلیون اثر به این جشنواره ارسال شده است.

وی ادامه داد: در بیستمین دوره جشنواره امام رضا (ع) به دنبال اثر بخشی و هدفمندی برنامه‌های در حال اجرا هستیم که ۱۶ جشنواره فرهنگی و چهار همایش علمی و پژوهشی در کشور برگزار شده است.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع) گفت: امسال نیز استان کرمانشاه میزبان جشنواره سیمای امام رضا (ع) با محوریت ادبیات کودک و نوجوان است که تاکنون ۲۷ اثر به دبیرخانه ارسال شده و نیمه دوم مهر ماه اختتامیه برگزار می‌شود.

سعیدی زاده عنوان کرد: سیره امام رضا (ع) و بهره گیری از ابزار فرهنگ و هنر می‌تواند به تولید آثار فاخر برای ترویج فرهنگ رضوی برای کودکان و نوجوانان نقش بسزایی داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: اعضای هیأت علمی جشنواره سیمای امام رضا (ع) با محوریت کودک و نوجوان از اساتید برجسته استان‌های کشور هستند و مجوز مقاله‌های ISI نیز دریافت شده است.