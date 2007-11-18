طرح استادیوم المپیک 2012 لندن معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این استادیوم درمنطقه استرافورد درشرق شهرلندن واقع شده است و گنجایش 25000 صندلی ثابت و 55000 صندلی موقت را دارد و ساختمان آن به سبک معماری سنتی و به شکل کاسه طراحی شده است.

بعد از بازیهای المپیک 2012، این استادیوم علاوه بر برگزاری مسابقات دوومیدانی، برای تمامی رویدادهای ورزشی و فرهنگی مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

کارگاه ساخت این ورزشگاه در آوریل 2008 (فروردین 87) افتتاح خواهد شد و ساخت استادیوم درسال 2011، دقیقا پیش از المپیک برای برگزاری مسابقات به پایان خواهد رسید . هزینه احداث این استادیوم معادل 711 میلیون یورو برآورد شده است.

بازیهای المپیک لندن 27 ژوئیه سال 2012 آغازخواهد شد.