۲۷ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۰۸

طرح استادیوم المپیک 2012 لندن معرفی شد

طرح ساخت استادیوم بازیهای المپیک 2012 لندن با معماری جالب توجه توسط مسئولان برگزاری این بازیها رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این استادیوم درمنطقه استرافورد درشرق شهرلندن واقع شده است و گنجایش 25000 صندلی ثابت و 55000 صندلی موقت را دارد و ساختمان آن به سبک معماری سنتی و به شکل کاسه طراحی شده است.

بعد از بازیهای المپیک 2012، این استادیوم علاوه بر برگزاری مسابقات دوومیدانی، برای تمامی رویدادهای ورزشی و فرهنگی مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

کارگاه ساخت این ورزشگاه در آوریل 2008 (فروردین 87) افتتاح خواهد شد و ساخت استادیوم درسال 2011، دقیقا پیش از المپیک برای برگزاری مسابقات به پایان خواهد رسید . هزینه احداث این استادیوم معادل 711 میلیون یورو برآورد شده است.

بازیهای المپیک لندن 27 ژوئیه سال 2012 آغازخواهد شد.

