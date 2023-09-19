به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های چهل و سومین سالگرد هفته دفاع مقدس بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران توسط سردار مجتبی کرمی، جانشین سپاه امام حسن‌مجتبی (ع) استان البرز در سالن کنفرانس سپاه استان البرز تشریح شد.

سردار مجتبی کرمی گفت: برگزاری کنفرانس خبری سپاه استان و نواحی و ارائه‌ی گزارش به خبرنگاران، آذین‌بندی و به‌روزرسانی تابلوها در سطح شهر قبل از آغاز هفته دفاع مقدس در سطح استان انجام می‌شود.

وی افزود: روز چهارشنبه ۲۹ شهریور قبل از روزشمار هفته دفاع مقدس، تجلیل و تکریم از پیشکسوتان حماسه و مقاومت در محضر فرمانده کل قوا و به صورت تصویری در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار خواهد شد که در شهر کرج در تالار شهیدان نژادفلاح این مراسم به صورت ویدئوکنفرانس به طور مستقیم پخش و در این برنامه تقدیر و تشکر از ۴ هزار پیشکسوت انجام خواهد شد.

جانشین سپاه استان البرز با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته دفاع مقدس در روز ۳۱ شهریور به عنوان روز پیشکسوتان، دفاع مقدس، مقاومت و معنویت، اظهار داشت: برنامه‌های رژه نیروهای مسلح به عنوان نماد اقتدار در میدان حصارک از ساعت ۷ صبح، شرکت بسیجیان در نماز پرصلابت جمعه در مصلی‌های سطح استان، سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه توسط فرماندهان نواحی و استان، گلباران و عطرافشانی مزار شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای امام و شهدا در ۴۰ گلزار شهدا و در کرج در امامزاده محمد (ع) توسط مسئولین در ساعت ۱۶، گردهمایی خادمین قرار بی قرارها با حضور ۴۳۰۰ از خادمین شهدا در گلزار شهدای سطح استان، افتتاح ۴۳۰ نمایشگاه عکس، نقاشی و فرهنگی در سطح استان، افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس و بازسازی عملیات پیروزمند کربلای یک در شهرستان نظرآباد در این روز برگزار خواهد شد.

سردار کرمی ادامه داد: نهضت خدمات‌رسانی در ۴۳ محله برای روز دوم، نواختن زنگ دفاع مقدس و قرائت میثاق‌نامه در ۴۳۰ مدرسه به طور ویژه، آغاز اعزام به ۴۳۰ اردوی راهیان پیشرفت (اعزام دانش‌آموزان، دانشجویان و بسیجیان به کارخانجات، پارکهای علمی و فن‌آوری و هوافضا و سایر مؤسسات پژوهی)، اعزام ۴۳۰ نفر از راویان دفاع مقدس به مدارس و مساجد، تجلیل از ۴۳ نخبه‌ی دانش‌آموزی و دانشجویی، افتتاح نمایشگاه طرح اسوه با حضور ۵۷۵ پایگاه نمونه استانی برگزار خواهد شد.

وی افزود: روز سوم هفته دفاع مقدس برابر با دوم مهرماه که به عنوان زنان، خانواده و سلامت نامیده شده دارای ۸ عنوان برنامه است و شامل برگزاری ۴۰۳ نشست در سطح استان با موضوع نقش مادر در خانواده، برپایی ۴۳۰ میز خدمت تخصصی با حضور مدیران سازمانها و نهادها در سطح استان، تقدیر از ۴۳۰ مادر و همسر نمونه در سطح استان، اعزام ۴۳ گروه پزشکی به مناطق کم‌برخوردار جهت خدمت‌رسانی، برپایی ۴۳ نمایشگاه عفاف و حجاب و ارائه‌ی محصولات پوشش ایرانی اسلامی در سطح استان، برگزاری ۴۳۰ مسابقه ورزشی در سطح استان، برپایی ۴۳ ایستگاه خدمات مشاوره در حوزه سبک زندگی و فرزندآوری، برگزاری ۴۳۰ کارگاه پیشگیری از طلاق، اعتیاد و مواد مخدر، اجرای ۴۳۰ سرود و تئاتر خیابانی و اکران فیلم در پارک‌ها، معابر و خیابان‌ها در سطح استان خواهد بود.

جانشین سپاه استان البرز در ادامه گفت: روز چهارم هفته دفاع مقدس برابر با سوم مهرماه به عنوان شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی نامیده شده و با برگزاری ۴۳ مراسم شب شعر دفاع مقدس با حضور هنرمندان بسیجی، تجلیل از مقام شهدای مدافع حرم و جانبازان و ایثارگران مدافع حرم، دیدار با ۴۳۰۰ خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان در سراسر استان، کمک مومنانه و توزیع ۱۵ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان توسط بسیج سازندگی ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: روز پنجم هفته دفاع مقدس برابر با چهارم مهرماه با عنوان دفاع همه جانبه و پشتیبانی مردم، اصناف و سربازان همراه با اجرای رزمایش کمک مومنانه و برگزاری همایش تجلیل از ۴۳۰ ایثارگر، پشتیبانی مردم و اصناف از دفاع مقدس، طبخ ۴۳ هزار پرس غذا و توزیع در مناطق محروم، تجلیل از ۴۳ سرباز در سطح استان برگزار خواهد شد.

سردار مجتبی کرمی با اشاره به اینکه روز ششم هفته دفاع مقدس برابر با پنجم مهرماه به عنوان وحدت ملی، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی نامیده شده، اظهار داشت: در این روز ۴۳۰ نشست روشنگری و بصیرتی در سطح استان، توانمندسازی مدیران و ائمه جماعات محلات کم‌برخوردار، برپایی ۴۳ ایستگاه امر به معروف و نهی از منکر در قالب سفیران مهر، اجرای رزمایش ثامن در فضای مجازی پایگاه‌های مقاومت و اجتماع بزرگ جوانان نقش‌آفرین گام دوم انقلاب اسلامی با حضور نخبگان بسیجی و بسیجیان گردان‌های بیت‌المقدس و کوثر و سایبری و امام علی (ع)، گروههای جهادی، فعالین فرهنگی و مدافعین سلامت در سطح سپاه استان البرز برگزار خواهد شد.

وی افزود: روز هفتم هفته دفاع مقدس برابر با پنج‌شنبه ششم مهرماه، به نام روز نیروهای مسلح، بسیجیان و جهادگران و روحانیت و عشایر و روستاییان نامیده شده و برنامه‌های گلباران و عطرافشانی و غبارروبی مزار مطهر شهدا، اعزام ۴۳ گروه جهادی‌پزشکی‌عمرانی به مناطق محروم استان، تجلیل از ۴۳ نفر از روحانیون و رزمندگان و ایثارگران توسط حوزه نمایندگی سپاه، تجلیل از ۴۳ جهادگر بسیجی، اهدای ۴۳ سری جهیزیه به زوج‌های نیازمند برگزار خواهد شد.

جانشین سپاه امام حسن‌مجتبی (ع) استان البرز در پایان گفت: روز هشتم و آخرین روز هفته دفاع مقدس برابر با هفتم مهرماه با نام فرماندهان، عزت‌مداران، حماسه‌آفرینان نامیده شده و شامل برگزاری ۴۳ مراسم پیاده‌روی و کوه‌پیمایی در سطح شهرستانها و استان، برگزاری ۴۳ مسابقه قرآنی ویژه خواهران و برا