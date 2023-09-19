همایش ملی گردشگری حاشیه خزر در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این که در سفر اخیر استاندار به روسیه در راستای فعال سازی دیپلماسی گردشگری توافقی با مقامات روسیه صورت گرفت تا رویداد بین المللی گردشگری انجام شد، افزود: پنجم مهرماه مصادف با روز جهانی گردشگری این رویداد در استان برگزار می‌شود.

وی با عنوان این که طبق هماهنگی صورت گرفته رویداد ملی گردشگری در بابلسر برگزار می‌شود که می‌تواند تحول شگرفی در حوزه گردشگری کشور و استان ایجاد کند، افزود: بنا شد لغو روادید گردشگری با روسیه نیز انجام شود و با ورود اولین گروه از آژانس‌های گردشگری روسیه طی مراسمی لغو روادید گردشگری نیز انجام می‌شود.

خیریان پور تصریح کرد: افتتاحیه همایش و رویداد ملی گردشگری پنجم مهر برگزار و در حاشیه آن نمایشگاهی از ظرفیت‌های فاخر صنایع دستی و گردشگری اعم از گردشگری سلامت، کشاورزی، ورزشی، محیط زیست و غیره برگزار می‌شود.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: همچنین جشنواره غذا و تنوع غذا و پنل‌های تخصصی از دیگر بخش‌های عناوین جشنواره است.