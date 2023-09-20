به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار اظهار کرد: ۲ دستگاه تی بی ام حفاری متروی تبریز در سالهای گذشته غیرفعل بودند که با ورود جدی ما به چرخه فعالیت بازگشته و در حال حفاری در مسیر خط دوم مترو هستند.
وی افزود: ۲۰ آذر تی بی ام غربی با اتمام مأموریت از مسیر خط دوم خارج میشود.
هوشیار با تأکید بر فعالیت سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز افزود: در حوزه حمل و نقل ریلی باید از حمایت ویژه استاندار آذربایجان شرقی قدردانی کنیم که با تدابیر خود همراه مدیریت شهری هستند.
وی اضافه کرد: تملکهای ایستگاه اول خط ۲ آغاز شده و هر چهارشنبه جلسه بررسی تملکات ایستگاههای این خط را برگزار میکنیم.
شهردار تبریز با اشاره به نصب روزشمار ایستگاههای خط دوم متروی تبریز تا دو هفته آتی اعلام کرد: تی بی ام شرقی به خاطر بحث آب و فاضلاب با مشکل مواجه شده که در تلاش هستیم خط فاضلاب موجود در مسیر جابجا شود.
وی با اشاره به افزایش مسافران خط یک از ۱۵ هزار نفر به ۴۰ هزار نفر در روز خاطرنشان کرد: این امر نتیجه تکمیل ایستگاههای خط یک و راهاندازی فاز سوم این خط است و تلاش داریم با تکمیل سیگنالینگ سرفاصله زمانی قطارها را به زیر ۹ دقیقه برسانیم.
هوشیار با اشاره به رفع نواقص ایستگاههای خط یک مترو نیز گفت: بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه سیستم تهویه ایستگاههای خط یک شده که ایستگاه به ایستگاه تکمیل میشود.
خط دوم متروی تبریز به طول حدود ۲۲.۴ کیلومتر، در حال حاضر طولانیترین مسیر از شبکه ریلی کلانشهر تبریز است. این خط، شامل ۲۰ ایستگاه است که از محدوده زمینهای قراملک تبریز (کارخانه کود آلی) شروع شده، از طریق خیابان وحدت و میدان قراملک (اولین ایستگاه) و پس از عبور از زیر خیابان آخونی، خیابان قدس، در ایستگاه میدان کهن (محققی سابق) دارای ایستگاه تبادلی با خط یک بوده و از طریق میدان دانشسرا، وارد خیابان عباسی شده وضمن عبور از میدان شهید فهمیده باغمیشه به سمت شهرک نصر، مرزداران، دانشگاه آزاد، نمایشگاه بین المللی و نهایتاً در میدان بسیج خاتمه مییابد. در طرح توسعة این خط، گذر از منطقه خاوران و اتصال به ایستگاه راهآهن تبریز- میانه در نظر گرفته شده است.
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