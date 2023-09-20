خبرگزاری مهر - گروه استانها- محمد غلامحسینی: همزمان با بازگشایی مدارس، تهیه و تأمین نوشتافزار دانشآموزان همواره برای والدین بهعنوان یک چالش بوده است و والدین بهرغم مشکلات مالی در تکاپوی تهیه لوازم مورد نیاز فرزندان خود برای آغاز سال تحصیلی جدید هستند.
بسیاری از خانوادهها با توجه به مشکلات معیشتی که در کشور وجود دارد قادر به تهیه لوازم مورد نیاز فرزندانشان را برای سال تحصیلی نیستند ولی نمیخواهند فرزندانشان در مدرسه حسرت نداشتن لوازمتحریر بر دلشان بماند برای همین سری به بازار این روزهای نوشتافزار در شهر بوشهر زدم تا از نزدیک جویای قیمتها و شرایط خرید مردم باشم.
خانوادهای که یک فرزند داشته باشد حدود ۸۵۰ هزار تومان باید برای نوشتافزار اولیه فرزند خود در دست داشته باشد قیمتها نسبت به قبل افزایش یافته است؛ مداد مشکی و قرمز ۷ هزار تومان (ایرانی کیفیت مناسب، چینی ۳ هزار تومان) پاککن ۷ هزار تومان، تراش سطلی ۱۲ هزار تومان، تراش معمولی ۵ هزار تومان است، خط کش و گونیا ۳۰ هزار تومان، شابلون دوقلو ۲۵ هزار تومان، خودکار ۵ هزار تومان، لاک غلطگیر ۱۵ هزار تومان، ماژیک علامت زن هزار ۲۵ تومان، ماژیک وایت برد ۱۵ هزار تومان، خمیر سطلی ۵ هزار تومان، رنگ آریا ۱۰۰ هزار تومان، پاستل ۶ هزار تومان، رنگ ۲۵ تومان کاغذ رنگی بسته ۱۰ عددی هزار ۱۰ تومان، جلد کتاب ۷۵ هزار تومان، پوشه دکمهدار ۶ هزار تومان، رنگ انگشتی سه رنگ ۶۰ هزار تومان، گواش شش رنگ ۸۰ هزار تومان، مداد رنگی ۸۵ هزار تومان، دفتر نقاشی ساده ۳۰ هزار تومان، دفتر شطرنجی سیمی ساده ۳۰ هزار تومان، دفتر ۵۰ برگ سیمی ۳۰ هزار تومان، دفتر ۶۰ برگ سیمی ۴۰ هزار تومان، دفتر ۸۰ برگ سیمی ۵۰ تومان، دفتر ۱۰۰ برگ سیمی ۵۵ هزار تومان.
با یک حساب سرانگشتی بدون احتساب روپوش مدرسه، کیف و کفش خانوادهای که یک فرزند داشته باشد حدود ۸۵۰ هزار تومان باید برای نوشتافزار اولیه فرزند خود در دست داشته باشد.
سؤالی که در ذهن به وجود آمد این است که اگر یک خانواده کارگر فصلی با حقوق نامشخص بخواهد برای فرزندش خرید کند یا خانوادههایی که چند فرزند دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارند چه هزینهای روی دست خانوادهها میگذارد؟
افزایش ۲ برابری قیمتها
فروشنده نوشتافزار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خرید نوشتافزار مدرسه در مهرماه بهنوعی جز خریدهای ضروری هر خانواده است، بنابراین گرانی نوشتافزار روی خانوادهها فشار میآورد.
مرادی اضافه کرد: وقتی میگوئیم خرید ضروری منظور دفتر، مداد، خودکار و اقلام ضروری برای تحصیل است و کاری به نوشتافزار به قولی فانتزی نداریم.
این فروشنده اضافه کرد: وقتی این اقلام علیالخصوص دفتر که نسبت به پارسال تقریباً دو برابر شود، فشار روی خانوادهها خیلی بیشتر میشود، شما حساب کنید یک خانواده با دو دانشآموز برای لباس فرم، کیف و نوشتافزار حداقل چهار میلیون تومان خرج کند! این اصلاً مبلغ کمی نیست! همین باعث کم رونق شدن بازار هم میشود.
نارضایتی خانوادهها از وضعیت بازار
مادری که برای خرید لوازمالتحریر مورد نیاز بچه خود به آن فروشگاه آمده بود نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نوشتافزار ایرانی با کیفیت خیلی بیشازپیش در دسترس خانوادهها است، اما هنوز در بحث طرح و طراحیهای اقلام نوشتافزار فاصله زیادی داریم تا وضعیت مطلوب داریم.
وی که دغدغه تربیت و آشنایی فرزندش با مفاخر ملی و مذهبی داشت افزود: نوشتافزار با طرحهای با کیفیت و جذاب از مفاخر ملی و مذهبی و شهدا در بازار خیلی کم است.
این مادر میگوید: برخی تولیدکنندگان صرفاً با چاپ عکس یک شهید روی دفتر فکر میکنند تولید مذهبی انجام دادهاند، این در حالی است که ظرافتهای دیگر در بحث طراحی را در نظر نمیگیرند، برای مثال شهید بزرگوار بهشتی شاید برای نوجوانان دهه هشتاد و نودی شخصیت شناخته شده نباشد اما شهید حججی شناخته شده است، اگر قرار است طرحی از شهید بهشتی روی جلد دفتر مورد استقبال قرار گیرد باید اول آن شهید شناخته شود. این زنجیره در کشور ما معیوب است. نه شخصیتهای کارتونی زیادی داریم نه طرحهای جذاب.
پدر دیگری نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیچکس دوست ندارد جنس بیکیفیت چینی برای فرزندانش بخرد، علیالخصوص در حوزه لوازمتحریر که چندین ساعت در روز در دسترس دانشآموز است و بهسلامت او ربط دارد.
وی تصریح کرد: اما وقتی قیمتها بالا برود چه میتوان کرد؟ دانشآموز متوسطه مداد رنگی نمیخواهد اما دفتر برای جزوهنویسی میخواهد، قیمت دفتر ۲ برابر شده است.
یکی دیگر از والدین نیز میگوید: لیستهایی که مدارس در ابتدای سال میدهند گاهاً غیرضروری است، اگر این لوازم در طول سال بر اساس نیاز روز دانشآموز خریداری بشود فشار خیلی کمتری روی والدین میآید؛ اما مدارس فوری لیست میدهند دفتر فلان برگ فلان رنگ فلان کلاسور و … بعد میبینی در طول سال فقط یکبار از آن قلم آموزشی استفاده میشود.
اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس
رئیس اداره بازرسی و نظارت صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریورماه در استان آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.
رضا دریس افزود: در اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از نحوه عرضه اقلام پر مصرف و مورد نیاز دانش آموزان در سطح بازار بازرسی و نظارت به عمل میآید.
دریس عنوان کرد: این طرح با حضور بازرسان اداره کل صمت و با همکاری کارشناسان اتحادیه و تعزیرات حکومتی به منظور بازرسی و نظارت از فروشگاههای عرضه کننده کیف و کفش، پوشاک مدارس و نوشت افزار به صورت محسوس و نامحسوس انجام میشود.
وی با اشاره به اجرای قوانین نظام صنفی به منظور جلوگیری از تخلفات صنفی تاکید کرد: بر همین اساس، نصب برچسب قیمت بر روی تمامی کالا، ارائه فاکتور فروش به مشتریان، استفاده از نوشت افزار با موضوع ایرانی اسلامی و سایر موارد از اولویتهای مهم نظارت و بازرسی در این طرح است.
رئیس اداره بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان بوشهر اعلام کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی، شامل گرانفروشی، کم فروشی و غیره مراتب را گزارش دهند.
در حوزه لوازمالتحریر میبایست مسئولین مربوطه نظارت بیشتری داشته باشند و دغدغه والدین برای تربیت فرزندان و آشنایی با مفاخر ملی و مذهبی و شهدا را بیش از گذشته مدنظر قرار دهند.
افزایش قیمت نوشتافزار تأثیرات بسزایی بر نگرانی والدین گذاشته که رفع این مهم نیازمند همت جدی دستگاههای نظارتی و اجرایی است.
همچنین با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور، علاوه بر نظارت بیشتر بر بازار، حمایت دستگاههای متولی از افراد آسیبپذیر جامعه هم افزایشیافته تا هیچ کودکی به دلیل نداشتن توان مالی از تحصیل جا نماند.
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