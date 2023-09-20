باد و گردوخاک پدیده غالب اصفهان

مینا معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت جوی استان اصفهان تا اواسط هفته آینده و طی روزهای نخست مهر ماه ناپایدار است.

وی افزود: وضعیت جوی بیشتر مناطق به صورت صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و پدیده غالب وزش باد خواهد بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: وزش باد به نسبت شدید تا شدید در نیمه شرقی و شمالی و مناطقی از مرکز استان از جمله کلان‌شهر اصفهان با خیزش گردوخاک محلی همراه خواهد بود که در برخی ساعت‌ها سبب کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در مناطق درگیر خواهد شد.

معتمدی با بیان اینکه دمای هوای استان طی ساعات پیش رو تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در این مدت بین ۳۴ و ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

به گفته وی بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.