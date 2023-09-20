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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۲۳

در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس؛

دوچرخه‌سواران کاشانی ۱۳٠٠ کیلومتر تا مشهد مقدس رکاب می‌زنند

دوچرخه‌سواران کاشانی ۱۳٠٠ کیلومتر تا مشهد مقدس رکاب می‌زنند

کاشان - در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس دوچرخه سواران کاشانی با سرپرستی سجاد مظفری تبار مسیر یک هزار و ۳۰۰ کیلومتری کاشان تا مشهد مقدس را رکاب می زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دوچرخه سواری «غریب الغربا» شهرداری کاشان در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس مسیر یک هزار و ۳۰۰ کیلومتری کاشان تا مشهد مقدس را رکاب میزند.

این تیم پنج‌شنبه ۳٠ شهریور ماه برای بیست و سومین سال متوالی از مشهد اردهال کاشان به سمت مشهد مقدس رکاب می‌زنند.

این تیم با حضور ۱۴ دوچرخه سوار و ۲ نفر تدارکات به سرپرستی سجاد مظفری‌تبار تشکیل شده است که یکی از مهمترین اهداف آن معرفی مقام والای امامزاده سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) و مراسم سنتی مذهبی قالی شویان مشهد اردهال کاشان است.

این تیم دوچرخه سواری در مدت حدود ۱٠ روز بعد از رکاب زنی مسافت یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر و عبور از استان‌های قم، تهران، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی توفیق حضور در مشهد مقدس را خواهند داشت و به نیابت از شهروندان دیار دارالمومنین عشق و ارادت خود را به ساحت امام رئوف و غریب توس ابراز خواهند کرد.

مراسم بدرقه اعضای این تیم قرار است روز پنج‌شنبه ۳٠ شهریور ماه ساعت ۷ و نیم صبح توسط مدیران و مسئولان شهری و خادمان آستان سلطان‌علی بن امام محمد باقر (ع) در صحن مقدس آن حضرت در مشهد اردهال کاشان برگزار شود.

کد مطلب 5890009

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