به گزارش خبرنگار مهر، تیم دوچرخه سواری «غریب الغربا» شهرداری کاشان در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس مسیر یک هزار و ۳۰۰ کیلومتری کاشان تا مشهد مقدس را رکاب میزند.

این تیم پنج‌شنبه ۳٠ شهریور ماه برای بیست و سومین سال متوالی از مشهد اردهال کاشان به سمت مشهد مقدس رکاب می‌زنند.

این تیم با حضور ۱۴ دوچرخه سوار و ۲ نفر تدارکات به سرپرستی سجاد مظفری‌تبار تشکیل شده است که یکی از مهمترین اهداف آن معرفی مقام والای امامزاده سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) و مراسم سنتی مذهبی قالی شویان مشهد اردهال کاشان است.

این تیم دوچرخه سواری در مدت حدود ۱٠ روز بعد از رکاب زنی مسافت یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر و عبور از استان‌های قم، تهران، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی توفیق حضور در مشهد مقدس را خواهند داشت و به نیابت از شهروندان دیار دارالمومنین عشق و ارادت خود را به ساحت امام رئوف و غریب توس ابراز خواهند کرد.

مراسم بدرقه اعضای این تیم قرار است روز پنج‌شنبه ۳٠ شهریور ماه ساعت ۷ و نیم صبح توسط مدیران و مسئولان شهری و خادمان آستان سلطان‌علی بن امام محمد باقر (ع) در صحن مقدس آن حضرت در مشهد اردهال کاشان برگزار شود.