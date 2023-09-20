به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه مشترک بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع تربیت اقتصادی حرفهای به امضا وزرای آموزشوپرورش و اقتصاد و دارایی رسید.
رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: دانشآموزی که سند تحول بنیادین ترسیم کرده است دارای ۵ ویژگی خلاق، ماهر، کارآفرین، مقتصد و مسئولیتپذیر است.
وی اظهار کرد: سطوح دانش اگر به ۲ دسته سطح پایین و سطح بالا تقسیم شود، هدف المپیادها و جشنوارهها رسیدن به دانش سطح بالا است و در این تفاهمنامه نیز سطح بالای تفکر و دانش را هدفگذاری میکنیم.
صحرایی خاطرنشان کرد: بهطور طبیعی هرچه یک امر مورد اعتماد در سنین پایینتر برنامهریزی شود، ثبات آن در آینده بیشتر است و فرد آن موضوع را فرا میگیرد. از این حیث در زیرساخت توسعه هدف گذاری در سن پایین برای هر موضوعی، یک امر اجتنابناپذیر است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: این تفاهمنامه به دنبال برجستهسازی یک ایده کلیدی در کشور یعنی مدرسه است چرا که هر اتفاق خوبی برای آینده کشور بخواهیم رقم بزنیم باید از مدرسه شروع کنیم.
وی تصریح کرد: هر کس بخواهد تصویری از آینده جامعه را بداند باید نگاهی به مدرسه امروز بیندازد.
صحرایی تاکید کرد: اگر امروز در مدرسه مسائل اقتصادی را به دانشآموزان یاد دهیم حتماً او فردا و در بزرگسالی، فردی مقتصد، ماهر، مسئولیتپذیر، خلاق و کارآفرین خواهد بود.
وی با اشاره به جشنواره و رویدادی که طی این تفاهمنامه اجرا خواهد شد، گفت: رویدادی که برنامهریزی خواهد شد میتواند هم مشمول دانشآموزان و هم دانشجویان و معلمان باشد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از ابعاد تفاهمنامه، کمک به ساخت مدرسه است، اظهار کرد: برای مدرسهسازی به کمک همه نیاز داریم و علیرغم اینکه در ۶ ماهه اول امسال پروژههای متعددی ساخته شدهاند اما باز هم نیاز به مدرسهسازی داریم.
وی خاطرنشان کرد: در شبکه اجتماعی شاد نیز گاهی روزانه تعداد زیادی انتقال مطلب دانشآموزی داریم که با احتساب حدود ۱۷ میلیون دانشآموز، اولیا و معلمان این مطالب میتوانند به بخش عظیمی از جامعه منتقل شود که از این بستر هم میتوان برای آموزش در حوزه اقتصاد استفاده کرد. بنابراین اثر این کار مشترک، تصاعدی است.
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