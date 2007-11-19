محدودیت در محور هراز و باند غربی آزادراه تهران - ساوه

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا آمده است: محور هراز در استانهای تهران و مازندران از امروز دوشنبه 28 آبان ماه، از ساعت 19 الی ساعت 5 بامداد به مدت ده روز بجز ایام تعطیل و روزهای پنجشنبه و جمعه جهت انجام عملیات بهسازی و تعریض در قسمت های ترانشه سه راهی بلده به طور کامل مسدود می گردد.

رانندگانی که در ساعات انسداد قصد تردد در محور مذکور را دارند می توانند از مسیر فیروزکوه به عنوان مسیر جایگزین استفاده نمایند.

بر اساس این گزارش همچنین باند غربی آزادراه تهران - ساوه به منظور انجام عملیات بهسازی و روکش آسفالت حد فاصل خروجی کمربندی آزادگان تا تقاطع نسیم شهر به مدت یک ماه از ساعت 23 تا ساعت 5 صبح روز بعد مسدود می‌گردد.

رانندگانی که در ساعات انسداد قصد تردد در محور مذکور را دارند، می‌توانند از طریق خروجی آزادگان وارد جاده قدیم گردیده و پس از تقاطع نسیم شهر مجدداً وارد آزادراه شده و ادامه مسیر دهند.

از رانندگانی که قصد تردد در محور جایگزین و یا سایر محورهای مواصلاتی کشور را دارند تقاضا می شود ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به توصیه های ایمنی ماموارن پلیس راه و سازمان راهداری توجه نمایند.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 ( ده خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور وامداد رسانی احتمالی به هموطنان خواهد بود.