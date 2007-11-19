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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۱۰

استاندار کردستان:

عدم هماهنگی دستگاه های متولی از چالش های فرهنگی کشور است

سنندج - خبرگزاری مهر: اسماعیل نجار یکی از بزرگترین چالش های بخش فرهنگی در کشور را عدم هماهنگی دستگاه های متولی در این زمینه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج؛ استاندار کردستان عصر روز گذشته در جمع مسئولان و کتابداران نهاد عمومی کتابخانه های استان کردستان گفت: تعداد دستگاه های متولی در بخش فرهنگی جامعه زیاد است و یکی از چالش های اصلی در جامعه امروز ما عدم هماهنگی در بین آنان است.

وی ادامه داد: برای پیشبرد اهداف و برنامه های فرهنگی در جامعه همیشه نیاز است که یک وحدت رویه در بین تمامی دستگاه های ایجاد شود که توجه به امر مطالعه و کتابخوانی هم مستثنی از این قضیه نیست.

وی کتاب را اثر بخش ترین وسیله در زندگی انسان ها بر شمرد و افزود: اثری که توسط کتاب در انسان ایجاد می شود بر هیچ کس پوشیبده نیست چون کتاب در هر زمان و مکانی که بخواهیم در اختیار است و بدون در نظر گرفتن هر گونه محدودیتی می توانیم از آن استفاده نمائیم.

استاندار کردستان سپس به نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در جامعه اشاره و خاطر نشان کرد: خانواده در این قضیه از ارکان اساسی است و اگر می خواهیم در این زمینه پیشرفت داشته باشیم باید بخش عظیم برنامه های خود را معطوف به خانواده ها کنیم.

وی تصریح کرد: خانواده می تواند از همان زمان کودکی فرزند خود را به خواندن و مطالعه کردن تشویق نمایند و در صورت انجام چنین امر مهمی دیگر در آینده فرزندشان کتاب خوانی و مطالعه را جزء برنامه های روزمره خود قرار داده و به صورت یک فرهنگ در خواهد آمد.

نجار در پایان تاکید کرد: برنامه های دولت برای توسعه بخش کتاب و کتابخوانی مثبت و از روند رو به رشدی برخوردار است و در این راستا از همه شهرداران خواسته شده که سهم نیم درصد کتاب خانه های عمومی را پرداخت نمایند.

کد مطلب 589023

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