عدم هماهنگی دستگاه های متولی از چالش های فرهنگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج؛ استاندار کردستان عصر روز گذشته در جمع مسئولان و کتابداران نهاد عمومی کتابخانه های استان کردستان گفت: تعداد دستگاه های متولی در بخش فرهنگی جامعه زیاد است و یکی از چالش های اصلی در جامعه امروز ما عدم هماهنگی در بین آنان است.

وی ادامه داد: برای پیشبرد اهداف و برنامه های فرهنگی در جامعه همیشه نیاز است که یک وحدت رویه در بین تمامی دستگاه های ایجاد شود که توجه به امر مطالعه و کتابخوانی هم مستثنی از این قضیه نیست.

وی کتاب را اثر بخش ترین وسیله در زندگی انسان ها بر شمرد و افزود: اثری که توسط کتاب در انسان ایجاد می شود بر هیچ کس پوشیبده نیست چون کتاب در هر زمان و مکانی که بخواهیم در اختیار است و بدون در نظر گرفتن هر گونه محدودیتی می توانیم از آن استفاده نمائیم.

استاندار کردستان سپس به نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در جامعه اشاره و خاطر نشان کرد: خانواده در این قضیه از ارکان اساسی است و اگر می خواهیم در این زمینه پیشرفت داشته باشیم باید بخش عظیم برنامه های خود را معطوف به خانواده ها کنیم.

وی تصریح کرد: خانواده می تواند از همان زمان کودکی فرزند خود را به خواندن و مطالعه کردن تشویق نمایند و در صورت انجام چنین امر مهمی دیگر در آینده فرزندشان کتاب خوانی و مطالعه را جزء برنامه های روزمره خود قرار داده و به صورت یک فرهنگ در خواهد آمد.

نجار در پایان تاکید کرد: برنامه های دولت برای توسعه بخش کتاب و کتابخوانی مثبت و از روند رو به رشدی برخوردار است و در این راستا از همه شهرداران خواسته شده که سهم نیم درصد کتاب خانه های عمومی را پرداخت نمایند.