کمیته نهضت کتابخوانی در استان کردستان تشکیل می شود

منصور ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود : بنا به دستور وزیر ارشاد و در راستای توجه بیشتر به افزایش سرانه مطالعه و کتابخوانی کمیته ای با مسئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور صدا و سیمای مرکز کردستان، آموزش و پرورش و شهردار سنندج تشکیل و در خصوص وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری موضوع کتابخوانی تصمیمگیری خواهند کرد.

وی ادامه داد : وظیفه اولیه این کمیته در آغاز کار خود شناسایی و مشخص نمودن کمبودها و موانع پیش رو است و اولین برنامه ما در استان کردستان نیز درخواست از مسئولان آموزش و پرورش در جهت معرفی میزان کتابهای مورد نیاز برای توسعه و تجهیز کتابخانه های مدارس بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان سپس به مهمترین اقدامات انجام شده در استان در جهت افزایش میزان مطالعه اشاره و خاطرنشان کرد : توزیع گسترده بن خرید کتاب در بین اقشار مختلف جامعه به خصوص روحانیون و هنرمندان در سحطی بسیار گسترده که خوشبختانه بازخورد خیلی خوبی هم در پی داشت یکی از مهمترین برنامه های ما در شش ماهه اول سال جاری بوده است.

ایمانی یادآور شد: از دیگر برنامه ها در شش ماهه اول سال می توان به توزیع بیش از 90 هزار جلد کتاب در بین کتابخانه های مدارس، کانونهای فرهنگی مساجد، مراکز دینی و فرهنگی به ارزش سه میلیارد ریال اشاره کرد.

وی افزود: در این مدت سعی شده است در جهت فرهنگ سازی افزایش میزان مطالعه و کتابخوانی در جامعه هدایای را که در مراسم مختلف به افراد اعطا می شود بن خرید کتاب باشد و این رویه را نیز همچنان ادامه خواهیم داد.

مدیرکل ارشاد کردستان همچنین ضمن انتقاد از مسئولان اتوبوسرانی و شورای اسلامی شهر سنندج گفت : ما تا کنون چندین بار با این دوستان مکاتبه نموده ایم که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر است که کتابهایی را در داخل اتوبوسها جهت مطالعه مسافرین قرار دهد ولی متاسفانه مسئولان اتوبوسرانی هیچگونه همکاری در این زمینه نداشته اند.