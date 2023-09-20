به گزارش خبرنگار مهر، افشین امیریان صبح چهارشنبه در آئین جشن شکوفهها در شهرکرد، اظهار کرد: بعد از چندین ماه برنامهریزی و تلاش شبانهروزی مجموعه آموزش و پرورش، امروز شاهد بازگشایی مدارس هستیم.
وی افزود: امروز جشن روز شکوفهها برای بیش از ۲۰ هزار کلاس اولی در یک هزار و ۶۱ مدرسه در چهارمحال و بختیاری جشن برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این ۲۰ هزار دانشآموز در بیش از ۸۵۰ کلاس درس حاضر میشوند که مقدمات آن از قبل آماده شده است.
امیریان عنوان کرد: بیش از ۱۳۵ آموزشگاه در سطح چهارمحال و بختیاری زیر ۱۰ دانشآموز دارد.
وی خاطرنشان کرد: همه برنامهریزیها انجام و از مسیرهایی چون استفاده از نیروهای حقالتدریس، معلمان بازنشسته و… کمبود معلم در چهارمحال و بختیاری جبران شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: روز شنبه یکم مهرماه آغاز رسمی بازگشایی مدارس با شعار «مدرسه قوی، ایران قوی» را خواهیم داشت.
امیریان بیان کرد: روز شنبه همه مدارس باز هستند و دانشآموزان باید در کلاس درس حاضر باشند.
وی تاکید کرد: بیش از ۱۹۴ هزار دانشآموزان در چهارمحال و بختیاری مشغول به تحصیل هستند.
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