به گزارش خبرنگار مهر، افشین امیریان صبح چهارشنبه در آئین جشن شکوفه‌ها در شهرکرد، اظهار کرد: بعد از چندین ماه برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی مجموعه آموزش و پرورش، امروز شاهد بازگشایی مدارس هستیم.

وی افزود: امروز جشن روز شکوفه‌ها برای بیش از ۲۰ هزار کلاس اولی در یک هزار و ۶۱ مدرسه در چهارمحال و بختیاری جشن برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این ۲۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۸۵۰ کلاس درس حاضر می‌شوند که مقدمات آن از قبل آماده شده است.

امیریان عنوان کرد: بیش از ۱۳۵ آموزشگاه در سطح چهارمحال و بختیاری زیر ۱۰ دانش‌آموز دارد.

وی خاطرنشان کرد: همه برنامه‌ریزی‌ها انجام و از مسیرهایی چون استفاده از نیروهای حق‌التدریس، معلمان بازنشسته و… کمبود معلم در چهارمحال و بختیاری جبران شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: روز شنبه یکم مهرماه آغاز رسمی بازگشایی مدارس با شعار «مدرسه قوی، ایران قوی» را خواهیم داشت.

امیریان بیان کرد: روز شنبه همه مدارس باز هستند و دانش‌آموزان باید در کلاس درس حاضر باشند.

وی تاکید کرد: بیش از ۱۹۴ هزار دانش‌آموزان در چهارمحال و بختیاری مشغول به تحصیل هستند.