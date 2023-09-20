به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد صبح امروز چهارشنبه در آئین نواختن زنگ شکوفه‌ها که در آموزشگاه عصمت جوادپور ناحیه ۴ اهواز برگزار شد، اظهار کرد: امسال بیش از ۶۰۰ هزار دانش‌آموز ابتدایی در سراسر استان به کلاس درس خواهند رفت که از این تعداد بالغ بر ۱۰۴ هزار دانش‌آموز در بدو ورود به پایه اول هستند.

وی با اشاره به رسالت اصلی معلمان در مجموعه تعلیم و تربیت بیان کرد: تحقق ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی سند تحول بنیادین به عنوان مهمترین رسالت آموزش و پرورش تعریف می‌شود که بر این اساس همه برنامه‌ها و اهداف آموزش و پرورش در راستای رسیدن دانش آموزان به حیات طیبه متمرکز می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: امسال بیش از یک میلیون دانش آموزان اول مهرماه به کلاس درس خواهند رفت.

حمیدی نژاد گفت: تعلیم و تربیت تحولی تنها از مسیر نقش آفرینی اثربخش فرهنگیان به عنوان طلایه داران تحقق مفاد بیانیه گام دوم میسر و ممکن خواهد شد و بر این اساس اجرای طرح‌های توانمندسازی معلمان و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان در دستور کار متولیان تعلیم و تربیت استان قرار دارد.