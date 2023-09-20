ترافیک روان در آزادراه تهران - شمال و جاده چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی گفت: اکنون وضعیت ترافیک در آزادراه تهران - شمال و جاده کرج - چالوس روان بوده اما پیش بینی می‌شود با توجه به روزهای پایانی هفته از بعد از ظهر امروز شاهد بار سنگین ترافیک در این مسیرها باشیم.

وی افزود: با توجه تقاضا سفر و ترافیک سنگین در این مسیرها گفت: مسافران بایستی قبل از شروع سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

رئیس پلیس راه البرز گفت: هموطنانی که قصد سفر دارند نسبت به مدیریت زمان سفر خود اقدام کنند تا شاهد ترافیک سنگین به ویژه در جاده کرج - چالوس نباشیم.

کرمی تاکید کرد: چنانچه رانندگان قصد سفر به استان‌های شمالی کشور از آزادراه تهران - شمال و جاده کرج - چالوس را دارند در صورت ترافیک سنگین می‌توانند از محورهای جایگزین استفاده کنند.

وی افزود: مأموران پلیس راه برای پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالی و روان‌سازی در جاده‌های استان البرز مستقر شده‌اند.